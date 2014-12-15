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الفنان محمد عبده غداً في قطر تحت عنوان "أنا وعودي في كتارا"

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الفنان محمد عبده غداً في قطر تحت عنوان "أنا وعودي في كتارا" الفنان محمد عبده غداً في قطر تحت عنوان "أنا وعودي في كتارا"

الإثنين 15-12-2014 01:08

ضمن فعاليات الاحتفال باليوم الوطني لدولة قطر، يقيم الحي الثقافي "كتارا" حفلاً غنائياً، يحييه فنان العرب محمد عبده تحت عنوان "أنا .. و عودي في كتارا".

وسيقام الاحتفال على المسرح المفتوح في الحي الثقافي "كتارا" يوم الاثنين في تمام الساعة الثامنة مساءً، بحضور نخب فنية وإعلامية وجماهيرية، حيث ذهب ريعه لدعم الجمعيات المعنيّة بالنشاط الإنساني الخيري في كل أرجاء العالم.

وسيغني محمد عبده بحفلته في كتارا عددا من الأعمال التي يقدمها لأول مرة منذ أكثر من أربعين عاماً، والتي تمثل حقبة مهمة من ذاكرة الناس، وكذلك سيقدم بعضا من أغانيه الكلاسيكية المعروفة، بوجود فرقة موسيقية تزيد عن الـ 60 عازفاً بقيادة المايسترو وليد فايد الذي عاد إليه بعد غياب عن قيادة فرقته الموسيقية.

وسيمتد الحفل الذي لمدة ساعتين، بمشاركة جماهيرية من قطر ومن وكل السيّاح الخليجيين والعرب، الذين تعوّدوا على زيارة هذا المعلم الثقافي والسياحي المهم "كتارا" في كل المناسبات.

من جهته، قال الفنان محمد عبده إن الحفل يحمل دلالات الحب للشعب القطري الذوّاق الذي احتضن فنّه منذ بداية السبعينات، عندما قَدِم إلى قطر أول مرّة وغنى في تلك السنوات أعماله القديمة: "الرمش الطويل"، و"من فنونك والدلال"، و"أول يوم"، و"لا تقوللي كلمتين" والعديد من الأعمال التي تشكّل علامة فارقة في حياته الفنية.

وقال نجم الحفل، إن إدارة الحفل بقيادة السيد محمد المرزوقي توصلت معه إلى تركيبة غنائية جيدة سوف تُسعد الجماهير.

وعبّر عبده، عن سعادته الكبيرة بالمشاركة في أفراح أبناء قطر بالأيام الوطنية التي يعيشونها.

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سيدتي

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