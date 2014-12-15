الأفريقية رولين ستراوس تخطف لقب ملكة جمال العالم

فازت ملكة جمال جنوب افريقيا Rolene Strauss بلقب ملكة جمال العالم 2014، وقد تم تتويجها في حفل ضخم أقيم مساء اليوم الأحد في العاصمة البريطانية لندن.

Strauss البالغة من العمر 22 عاماً، وهي طالبة في كلية الطب، خطفت اللقب من بين جميلات العالم، وقالت بعد تتويجها أنها تتمنى أن تكون عند حسن ظن محبيها، وان تمثل بلادها خير تمثيل.

وقالت Megan Young ملكة جمال العالم للعام 2013: هذا اللقب مسؤولية كبيرة.. أتمنى أن تستمتع Rolene بهذا العام كما فعلت أنا.

وحلّت في المركز الثاني ملكة جمال هنغاريا Edina Kulcsar ، فيما اختيرت Elizabeth Safrit ملكة جمال الولايات المتحدة للمركز الثالث.

يشار إلى أن هذه المسابقة السنوية شاركت فيها متباريات من 121 بلدا.