إقلاع أولى رحلات مصر للطيران المتجهة إلى "كندا" خلال ساعات

أكدت مصادر ملاحية بمطار القاهرة الدولى أن أولى رحلات الشركة الوطنية مصر للطيران المتجهة إلى مدينة تورنتو الكندية ستقلع صباح، الاثنين فى تمام الساعة الـ12: 30 بتوقيت القاهرة، وقالت المصادر إن ركاب الرحلة بدءوا فى إنهاء إجراءاتهم.

وكان المهندس عبد العزيز فاضل، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، قد أكد أن الشركة ستبدأ، يوم غد الاثنين، فى تشغيل خط جوى جديد يربط بين القاهرة وتورنتو بكندا، فى إطار خطة لتدشين 5 خطوط جديدة خلال الأسابيع المقبلة إلى مختلف دول العالم من أجل تنشيط حركة السفر لمصر.

وقال فاضل، فى تصريحات له اليوم الأحد، إن الرحلة الجديدة ستعمل بمعدل 4 رحلات أسبوعيا لخدمة الجالية المصرية والعربية فى شمال القارة الأمريكية؛ حيث تتركز الجالية المصرية والعربية فى مدينة تورنتو، إضافة إلى تسيير خط جديد بين القاهرة وهرارى من خلال مد رحلة دار السلام إليها بمعدل أربع رحلات أسبوعيا.

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