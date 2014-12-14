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ثلاثة أسباب لبقاء حبوب الشباب على بشرتك

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ثلاثة أسباب لبقاء حبوب الشباب على بشرتك ثلاثة أسباب لبقاء حبوب الشباب على بشرتك

الأحد 14-12-2014 17:46

هل تعانين من حبوب الشباب؟!! إذا كانت إجابتك بنعم فأنت تعانين منذ أيام الدراسة بالتأكيد. فعلى الرغم من تواجد الكثير من العلاجات الخاصة بإخفاء حبوب الشباب إلا أنّ تعاملك الخاطئ مع هذه الحبوب قد يكون السبب وراء بقائها على بشرتك حتى اليوم.
وفي هذا الخصوص يقول خبير الأمراض الجلدية Bobby Buke بأنّ هناك الكثير من العادات اليومية الخاصة بالفتيات والتي قد تحول بين مشكلة حبوب الشباب وحلولها ، ولعل من أهمها:

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1.إهمال تنظيف البشرة:
إنّ الإهمال في عملية تنظيف البشرة قد يجعل الوجه أكثر دهنية نتيجة التي تفرزها البشرة، ونتيجة الأتربة والدهون التي قد تعلق بها من الجو المحيط بها. ولذلك فإذا كنت تستخدمين كريمات إزالة حبوب البشرة وأنت غير مهتمة بتنظيفها فلن تحصلي على أية نتيجة.
2.التربيت على موضع الحبوب:
عندما تكتشفين أحد الحبوب الكبيرة في وجهك فقد تقومي بوضع أصابعك عليها للإحساس بها، قد تظنين بأنّ هذا الأمر هو أمر عادي، ولكن على العكس تمامًا، فأنت بهذه الحركة قد تقومين بنقل البكتيريا والميكروبات من اليدين إلى موضع الحبوب، والنتيجة هي حبوب أكثر تفاقمًا وأبطأ في عملية الشفاء.
3. الأطعمة المعالجة:
قد تغفلين أهم أسباب إبقاء حبوب الشباب على بشرتك وهي الأطعمة المعالجة كيميائيًّا كالبطاطس المقلية والأطعمة السريعة الغنية بالدهون المشبعة والبهارات والتي تعمل جميعها على ظهور حبوب الشباب وإبطاء عملية علاجها.

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