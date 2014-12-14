صندوق أوبك يمول مشروعات تنموية جديدة في مصر

صرح مدير وحدة تكنولوجيا المعلومات بصندوق أوبك للتنمية “أوفيد” الدكتور ضياء الخطيب أن الصندوق يولي اهتمامًا كبيرا للتنمية في دول عربية وعلى رأسها مصر، لبنان، الأردن، اليمن، المغرب وتونس..مشيرًا إلى أن جهود الصندوق التنموية تتسع لتشمل الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية.

وقال الخطيب في تصريح خاص لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط في فيينا أن صندوق الأوبك يركز على مشروعات التنمية كهدف رئيسي لمساعدة دول العالم النامي.

وأضاف إن الصندوق لا يجبر الدول على أي مشروعات تنموية ولا يقدم أي تمويلات أو مساعدات مشروطة والدول المستقبلة للتمويل هي التي تحدد أولويات التنمية بها والمشروعات التي تحتاجها .

وأكد أن الصندوق لا يعطي أي أموال للحكومات وإنما يمول المشروعات فقط ويسدد الأموال للمقاولين الذين أنجزوا المشروعات وليس للحكوميين والهدف من هذا الأمر الوصول إلى الكفاءة والفاعلية في تنفيذ المشروعات.

وأشار إلى أن هذا منهجًا عالميًا حاليًا وهو التأكد من أن أي أموال تنفق على المشروعات بها استفادة حقيقية للشعوب وتحقق مردودًا إيجابيًا جيدًا على معدلات التنمية، موضحًا أن الحكومات تقوم بدور التخطيط والصندوق يقوم بدور الشريك والممول ويسدد للمقاولين ثم تقوم الحكومات برد القروض للصندوق بعد إتمام المشروع.

أ ش أ