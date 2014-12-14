أخبار عاجلة

8 الصبح - د/رضا حجازي يتحدث عن نظام البوكليت ويكشف حقيقة إقرار"عقوبة السجن" للغش بالإمتحانات -
8 الصبح - تقرير يوضح توزيع الأسئلة والدرجات فى نظام البوكليت الجديد للثانوية العامة -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - شوف مشروع "كوفي شوب متنقل" .. مشروع لثلاث شباب أصدقاء لمواجهة البطالة -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
جامعة السويس: منى البرنس حصلت على «دورات رقص» بالخارج على نفقة الدولة -
بالصور.. وزير الإسكان يفتتح عددا من المشاريع الخدمية بسوهاج اليوم -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
الإبراشي لمقيم دعوى إسقاط حكم مصرية الجزيرتين: «أنت سعودي أكثر منهم» -
أسامة كمال: «اللي متغطي بأمريكا عريان».. وابن عمك الفتوة مش هيحميك مرتين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي يدين مداهمة مقار الصحف التركية

Google+ Print

أدان مسؤولون كبار في الاتحاد الأوروبي، الأحد، مداهمات الشرطة التركية لمقرات إعلامية واعتقال صحفيين، ووصفوا الإجراء بأنه «مناف لقيم الاتحاد الأوروبي» الذي تتطلع تركيا إلى أن تصبح جزءا منه.

وجاء في بيان أصدرته وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، فيديركا موجيريني، ومفوض سياسة الجوار الأوروبي ومفاوضات التوسعة، يوهانس هاهن، إن المداهمات «تتعارض مع حرية الإعلام التي هي المبدأ الجوهري للديمقراطية».

وجاء في البيان الذي نشرته المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي «أن هذه العملية تناقض القيم والمعايير الأوروبية التي تتطلع تركيا إلى أن تكون جزءا منها، والتي هي جوهر العلاقات المعززة» بين الجانبين.

واعتقلت الشرطة التركية، الأحد، محرر صحيفة زمان، أكثر الصحف التركية انتشارا، و26 شخصا أخرين في مداهمات خاطفة ضد أنصار الداعية فتح الله كولن، الخصم الرئيسي للرئيس التركي، واستهدفت خصوصا مكاتب صحيفة «زمان» القريبة من الداعية المقيم في الولايات المتحدة.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية