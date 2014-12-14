الاتحاد الأوروبي يدين مداهمة مقار الصحف التركية

أدان مسؤولون كبار في الاتحاد الأوروبي، الأحد، مداهمات الشرطة التركية لمقرات إعلامية واعتقال صحفيين، ووصفوا الإجراء بأنه «مناف لقيم الاتحاد الأوروبي» الذي تتطلع تركيا إلى أن تصبح جزءا منه.

وجاء في بيان أصدرته وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، فيديركا موجيريني، ومفوض سياسة الجوار الأوروبي ومفاوضات التوسعة، يوهانس هاهن، إن المداهمات «تتعارض مع حرية الإعلام التي هي المبدأ الجوهري للديمقراطية».

وجاء في البيان الذي نشرته المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي «أن هذه العملية تناقض القيم والمعايير الأوروبية التي تتطلع تركيا إلى أن تكون جزءا منها، والتي هي جوهر العلاقات المعززة» بين الجانبين.

واعتقلت الشرطة التركية، الأحد، محرر صحيفة زمان، أكثر الصحف التركية انتشارا، و26 شخصا أخرين في مداهمات خاطفة ضد أنصار الداعية فتح الله كولن، الخصم الرئيسي للرئيس التركي، واستهدفت خصوصا مكاتب صحيفة «زمان» القريبة من الداعية المقيم في الولايات المتحدة.