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خروج 13 جثمان من مستشفي طور سيناء للدقهلية ‎بعد غرقهم فى مركب صيد

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خروج 13 جثمان من مستشفي طور سيناء للدقهلية ‎بعد غرقهم فى مركب صيد خروج 13 جثمان من مستشفي طور سيناء للدقهلية ‎بعد غرقهم فى مركب صيد

قال الدكتور محمد فتح الله وكيل وزارة الصحة بجنوب سبناء انه تم خروج ١٣جثمان مت ضحايا حادث غرق المركب بدر الاسلام الغارق في جبل الزيت بسيارات اسعاف من مرفق اسعاف جنوب سيناء، وذلك بعد تصريح النيابة بدفن الجثث.

وأشار فتح الله ان مستشفيات جنوب سيناء تستعد لاستقبال اي ناجيين او ضحايا تسفر عنها جهود البحث والإنقاذ.

وأضاف فتح الله انه يوجد الان عشرة إصابات للناجيين من الحادث وتم خروج ثلاثة بناء علي رغبتهم للسفر. مع ذويهم المتوفين.

وتستمر جهود البحث والإنقاذ لاستخراج ١٥ جثة متبقية في موقع الحادث تنتظرها سيارات اسعاف مرفق الاسعاف بميناء الصيد بطور سيناء.

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