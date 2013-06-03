الخرباوي: "الإخوان" لم يعذبوا في عهد مبارك.. والجماعة الإسلامية ذراعهم العسكري

الخرباوي: فقهاء النظام القانونيون يتحدثون بلكنة شيطانية عن القوانين

كتب : محمد عاشور منذ 25 دقيقة

قال الدكتور ثروت الخرباوي القيادي السابق في جماعة الإخوان المسلمين، إن أحكام المحكمة الدستورية تؤكد أن الدكتور محمد مرسي فقد شرعيته، مشيرا إلى أن الإخوان "بنونا طوبة ورا طوبة وبنوا حائط باطل، أصبح من الصعب هدمه".

وتابع الخرباوي، خلال لقائه ببرنامج "هنا العاصمة"، أن حديث الرئيس عن "القرد والقرداتي" يؤكد أنه ليس رجل دولة، مشيرا إلى أن التصفيق له يجعلنا نعيش "دولة البلهاء".

وأضاف "من يتعامل مع الإخوان يتحول مثلهم إلى مسخ بشري"، مؤكدا أن الولايات المتحدة الأمريكية هي من جاءت بالإخوان المسلمين للحكم، وهناك شكوك بأن الأمريكان أتوا بالإخوان لحكم مصر، ليس لصالح أمن إسرائيل فقط، بل لتوصيل المياه لهم، على حد قوله، وتابع "فقهاء النظام القانونيون يتحدثون بلكنة شيطانية عن القوانين".

وقال القيادي الإخواني السابق، إن الإخوان لم يعذبوا أيام حكم مبارك، مشيرا إلى أن الجماعة الإسلامية وجماعة الجهاد نالوا النصيب الأكبر من التعذيب، بدلا من الإخوان، مضيفا أن الإخوان يستخدمون أدوات متعددة منها الصحف والجماعة الإسلامية والجهاد؛ لتنفيذ مخططاتهم، وتابع "الجماعة الإسلامية هي بمثابة ذراع عسكري للإخوان".

وأشار إلى أن الخلايا الإرهابية المتواجدة في سيناء ستكون صداعا في رأس الولايات المتحدة وإسرائيل حسبما تقرر الإخوان، وتابع "الإرهابيون المتواجدون في سيناء ينتمون لتنظيم القاعدة، ومنهم محمد الظواهري".