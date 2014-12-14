محامى رنا سماحه يتهم شركة “ثرى أنجلز” بالإضرار بمستقبلها الفنى

أكد المستشار تامر منصور فى بيان له أن موكلته المطربة رنا سماحه ،إلتزمت بكافة بنود تعاقدها مع شركة ثرى أنجلز منذ توقيعها عليه فى 29مايو الماضى،بينما لم تقم الشركة بذلك.

وقال تامر فى بيانه ان الشركة لم تقم بتسجيل أو تصوير أى أغنية،أو عرض فنى للمطربة،ورغم ذلك تقوم بتحرير الشكاوى والمحاضصر بهدف الإضرار بالمستقبل الفنى لرنا سماحه.

وأوضح البيان ان الشركة لم تلتزم بتوفير الدعاية اللازمة للأغانى التى تعد لطرحها،والتى لا تزيد مدتها عن 40دقيقة،وهو ما يخالف بنود العقد.

كما كشف المحامى أن رنا لم تتنازل عن أى حقوق مادية أو أدبية تخص الشركة.

وفى مقابل نفى سماحه لقيامها بتسجيل أغنية”غيرى”،أصدرت ثرى أنجلز فى وقت سابق بيانا قالت فيه.”تستعد شركة “ثرى أنجلز” لطرح أولى إنتاجاتها الغنائية لعام ٢٠١٤، من خلال العلامة التجارية “لامب ستوديوز”، وهى أغنية منفردة لنجمة “ستار أكاديمى” رنا سماحة بعنوان “غيرى”، كلمات وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع أحمد إبراهيم.

وأضافت .”ويأتى هذا من واقع التزام الشركة بالعقد الموقع بتاريخ ٢٩ مايو ٢٠١٤ مع رنا سماحة، والذى ينص على إصدار أغنية منفردة خلال 2014، رغم عدم التزام الفنانة المذكورة ببنود العقد، لم تجد الشركة أمامها سوى الالتزام بما تعهدت به وإصدار الأغنية المتعاقد عليها، كما سيتم إصدار مينى ألبوم خلال شهر يناير الثانى ٢٠١٥.

ووفقا للشركة يحتوى المينى ألبوم على 4 أغنيات جديدة تم تسجيلها خلال الأيام القليلة التى التزمت فيها الفنانة بالحضور للتسجيل، وتعاونت فى هذه الأغنيات مع كل من تامر على، محمد عاطف، عزيز الشافعى، وسام عبد المنعم، أحمد إبراهيم، مصطفى رؤوف، جمال فتحى.

كما أعلنت الشركة أنه بصدور الأغنية المنفردة ،والمينى ألبوم، تنتهى تماماً العلاقة الفنية مع الفنانة المذكورة، مع احتفاظ الشركة بكافة الحقوق طبقا للعقد المشار إليه وذلك طبقاً لما يقرره القانون ونقابة الموسيقيين المختصة بالأمور المهنية، حيث إن الشركة مضطرة لإنهاء العلاقة بسبب مخالفة الفنانة المذكورة لبنود التعاقد وذلك رغم التنبيه عليها رسمياً ورغم تقاضيها رسمياً كافة مستحقاتها وفقا لإيصالات رسمية، بالإضافة إلى قيامها برفض الحضور لتسجيل باقى الأغنيات المتعاقد عليها، بل وقامت بإصدار أغنية والتعاقد على حفلة بساقية الصاوى الشهر المنصرم بدون علم الشركة، والتنازل للغير عن حقوق مادية وأدبية تخص الشركة وفقاً للتعاقد السارى والمسجل بصحة توقيع بمحكمة شمال القاهرة.