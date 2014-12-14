رئيس الوزراء العراقي يزور الإمارات لبحث «تجفيف منابع الإرهاب»

قال سعد الحديثي، المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، الأحد، إن الأخير سيبحث، الإثنين، 3 ملفات مهمة مع المسؤولين الإماراتيين خلال زيارته الرسمية التي تستغرق يوما واحدا.

وأضاف الحديثي أن «الملفات التي سيناقشها العبادي هي العلاقات الثنائية وتعزيز آليات التبادل التجاري والاقتصادي، ودور الإمارات في تنشيط البيئة الاستثمارية في العراق خلال المرحلة القادمة، فضلا عن دور الإمارات من خلال مشاركتها في التحالف الدولي والتعهدات التي قطعتها خلال اجتماع بروكسل مطلع الشهر الجاري، وزيارة وزير خارجيتها إلى بغداد ودعم الحكومة العراقية بمجال مكافحة الإرهاب».

وأشار إلى ان «العبادي سيبحث مع المسؤولين الإماراتيين تجفيف منابع الإرهاب فكريا والتجنيد والتنظيم للعناصر الإرهابية، والإمارات مؤهلة لإدارة هذا الملف من خلال متابعة بعض الجمعيات والمنظمات التي تدعم الإرهاب ولها الإمكانية على محاصرة هذا الفكر على مستوى المنطقة».