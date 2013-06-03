أخبار عاجلة

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
عمرو أديب عن التحرش بفتاة الزقازيق: "هو ده الشعب المتدين بطبعه" -
جامعة جنوب الوادي تصدر قرارات بحق عدد من مدرسيها -
فيديو| اللقطات الأولى لوصول السيسي لمقر إقامته بواشنطن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

يوسف: بركات مستقبل الأهلي

Google+ Print
يوسف: بركات مستقبل الأهلي يوسف: بركات مستقبل الأهلي

كشف محمد يوسف المدير الفني للأهلي عن تفاصيل اجتماعه وهادي خشبة منسق لجنة الكرة في النادي الأحمر مع محمد بركات لاعب الفريق.

بركات ينتهي عقده مع الأهلي في الصيف المقبل مع نهاية الموسم، ويسعى النادي الأحمر لتجديد الارتباط مع اللاعب صاحب الـ36 عاما.

وقال يوسف عبر أثير إذاعة "ميجا إف إم" اليوم الأحد: "أكدنا لبركات أنا وهادي خشبة أن الأهلي لازال يحتاجه".

وتابع لبرنامج الكرة على كبير ومقدمه وائل رياض "طالبناه بالتجديد.. وأكدنا لبركات أن دوره مهم جدا في مستقبل الأهلي، خاصة مع حفاظه على لياقته البدنية الممتازة".

وأكد يوسف ما صرح به بركات من قبل، وهو أن اللاعب لازال حائرا بين الاعتزال أو مواصلة اللعب".

وأضاف يوسف "أخطرت بركات بأن عليه الاحتفاظ بلياقته البدنية العالية حتى لو قرر الاعتزال بنهاية الموسم".

وأتم "لو قرر بركات الاعتزال، فيجب أن ينهي علاقته بكرة القدم كلاعب وهو في القمة".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع