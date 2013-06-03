يوسف: بركات مستقبل الأهلي

كشف محمد يوسف المدير الفني للأهلي عن تفاصيل اجتماعه وهادي خشبة منسق لجنة الكرة في النادي الأحمر مع محمد بركات لاعب الفريق.

بركات ينتهي عقده مع الأهلي في الصيف المقبل مع نهاية الموسم، ويسعى النادي الأحمر لتجديد الارتباط مع اللاعب صاحب الـ36 عاما.

وقال يوسف عبر أثير إذاعة "ميجا إف إم" اليوم الأحد: "أكدنا لبركات أنا وهادي خشبة أن الأهلي لازال يحتاجه".

وتابع لبرنامج الكرة على كبير ومقدمه وائل رياض "طالبناه بالتجديد.. وأكدنا لبركات أن دوره مهم جدا في مستقبل الأهلي، خاصة مع حفاظه على لياقته البدنية الممتازة".

وأكد يوسف ما صرح به بركات من قبل، وهو أن اللاعب لازال حائرا بين الاعتزال أو مواصلة اللعب".

وأضاف يوسف "أخطرت بركات بأن عليه الاحتفاظ بلياقته البدنية العالية حتى لو قرر الاعتزال بنهاية الموسم".

وأتم "لو قرر بركات الاعتزال، فيجب أن ينهي علاقته بكرة القدم كلاعب وهو في القمة".