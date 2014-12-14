أحلام تتألق بإطلالة عروس في آخر حلقات Arab Idol

كان الجميع في حالة ترقب لآخر حلقات Arab Idol لمعرفة الفائز باللقب ومشاهدة إطلالة النجمة أحلام في آخر الحلقات، والتي لم تخيب آمال من ينتظرها، حيث تألقت بإطلالة عروس بفستان أبيض رائع.

اختارت النجمة فستاناً رائعاً من تصميم جورج شقرا، ولا يمكن أن تتخلى أحلام عن المجوهرات على الرغم من أن فستانها يتميز بقصة رقبة عالية لا تحتاج معه لارتداء العقد، ولكنها ارتدت عقدها البراق من تصميم Gerard Tufenkjian كالطوق على رأسها فكانت إطلالتها لامعة وبراقة.

من جهة أخرى، اختارت النجمة نانسي عجرم إطلالة ناعمة باللون الأسود، وأعجبنا الطابع الدرامي الأنيق الذي طغى على إطلالتها الليلة الماضية، أما المذيعة أنابيلا هلال فقد اختارت فستاناً بتصميم أنيق باللونين الأسود والذهبي.

شاهدي معنا إطلالات نجمات Arab Idol ، وأخبرينا برأيك.