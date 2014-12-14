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بالفيديو - كسر مروع في قدم لاعب بتروجيت أمام المصري

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بالفيديو - كسر مروع في قدم لاعب بتروجيت أمام المصري بالفيديو - كسر مروع في قدم لاعب بتروجيت أمام المصري

تعرض محمد عبد السلام لاعب بتروجيت لكسر في شظية القدم أمام المصري البورسعيدي في لقاء الجولة 13 من الدوري المصري.

وتعرض محمد عبد السلام لاعب بتروجيت لكسر في شظية القدم أمام المصري البورسعيدي في لقاء الجولة 13 من الدوري المصري.

وسقط عبد السلام بعد التحام مع لاعب المصري في الدقيقة 15 وظهر الكسر واضحا في القدم.

وفسر عبد الحميد حسن مدرب بتروجيت الإصابة بأنها كسر في الشظية وتم نقل اللاعب للمستشفى لعمل الأشعة اللازمة.

وانتهى الشوط الأول بتقدم بتروجيت بهدف سجله عمرو حسن.

يذكر أن محمد عبد السلام هو من ناشئين النادي الأهلي وكان قد وصله عرضا من برشلونة ورفض صالح سليم رئيس النادي الأهلي وقتها.

شاهد لقطة الكسر

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فيديو اليوم السابع

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