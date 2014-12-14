بالصور: 15 تسريحة سريعة مناسبة لفصل الشتاء

يمكن لتسريحة شعرك أن تؤثّر على إطلالتك ونفسيّتك، إذ تجعلك تشعرين بالثقة وتبدين فائقة الأناقة، أو بالعكس تماماً، تقفين حائرة أمام المرآة وليس لديك أيّة فكرة عن كيفيّة تسريح شعرك. في يوم سيّئ كهذا، وتحديداً في أيّام الشتاء، ننصحك بتجربة هذه التسريحات، التي سنعرضها ونعلمك كيفيّة تنفيذها بشكل أنيق.

قد يعجبك:



تابعي بالصور تسريحات سريعة ومناسبة لفصل الشتاء:

1.الضفيرة الجانبيّة مع الأكسسوار:

تعتبر تسريحة الضفيرة من أسرع التسريحات وأكثرها أناقة. إليك طريقة جديدة في تنفيذها جانباً بشكل منخفض، وإضافة بعض الأكسسوارات، مثل ربطة الرأس التي يمكن أن تكون من الصوف لتسريحة سريعة مناسبة لفصل الشتاء.

2.ربط الغرّة بأكسسوار ناعم:

اذا كنت تمتازين بشعر مموّج، يمكنك الخروج سريعاّ من المنزل، وستبدين كأنّك زرت مصفّف الشعر بمجرّد جمع الغرّة جانباً بأكسسوارمميّز متناسق مع ملابسك.

3. التسريحة الجانبيّة:

عندما يكون الشعر متعباً وتجدين صعوبة في تركه منسدلاً، إليك طريقة سريعة في ربطه جانباً بشكل منخفض مع الغرة الجانبيّة، للحصول على تسريحة أنيقة.

4.الكعكة المدرّجة:

تعتبر الكعكة من أكثر التسريحات أناقة، لكن طريقة تنفيذها تختلف من إطلالة الى أخرى. اذا كنت تريدين الحصول على كعكة شابّة وعصريّة، ننصحك بلفّ الشعر من الفرق المتوسّط نحو أسفل الرأس، ثم جمع الشعر الملفوف بشكل كعكة.

5.ذيل الحصان مع الضفيرة:

من قال إنّ تسريحة ذيل الحصان أصبحت مملة؟ إليك طريقة جديدة في دمج الضفيرة مع ربطة ذيل الحصان، لتسريحة تعتبر من آخر صيحات الجمال لهذا الشتاء.

6.أكسسوارت الشعر المجعّد:

تموّجات الشعر المجعّد تكون سهلة وقاسية في الوقت نفسه. لذلك، فربطة ذيل الحصان النصفيّة مثاليّة وسهلة وسريعة التطبيق عندما تريدين الخروج. كما يمكنك إضافة بعض الأكسسوارات لتغيير الإطلالة.

7.التموّجات العريضة:

إنّها أفضل التسريحات للشعر المتوسّط الطول، لكن عليك معرفة كيفيّة السيطرة على فوضويّة الشعر. ننصحك باعتماد الفرق النصفي.

8.الكعكة الملفوفة:

تعتبر هذه التسريحات من أقدم الأشكال التي اعتمدتها المرأة، لا سيما عندما يكون شعرها متعباً، فهي بهذه التسريحة قادرة على إخفاء عيوب أطراف الشعر. لكن الاتّجاهات الجديدة تقضي بخفض الكعكة نحو أسفل الرأس.

9. الضفيرة الممزوجة مع الكعكة:

إذا كنت تشعرين بأنّ الكعكة المنخفضة تجعلك تبدين كبيرة في السن، ننصحك بجمعها جانباً ولفّها بشكل ضفيرة، مع القليل من الأكسسوارات.

10.ربطة ذيل الحصان العفويّة:

تعتبر العفويّة أساس تسريحات هذا الشتاء. يمكنك ربط شعرك بشكل ذيل حصان منخفض، ثم إخفاء الربطة بشعرك، لعفويّة ملموسة.

11.تسريحة سريعة للسهرات:

هل لديك سهرة مفاجئة، وتجدين صعوبة في زيارة مصفف الشعر؟ ننصحك باعتماد الرفعة العفويّة الملفوفة عبر لفّ خصل الشعر ثم جمعها على أسفل الرأس. تابعي الصورة لمزيد من المعلومات.

12.الشعر المجعّد القصير:

إنّها التسريحة العفويّة التي احتلّت آخر صيحات الجمال لهذا الشتاء، حتى للشعر القصير.

13.لفّ الشعر بشكل تاج:

لشعر منسدل بشكل تموّجات، يمكنك اعتماد الفرق النصفي ولفّ خصلات ناعمة بشكل تاج على الرأس.

14.الضفائر مع ذيل الحصان المنخفض:

للتخلّص من التسريحات المملّة، يمكنك إضافة بعض الضفائر بشكل رفيع وناعم، ولفّها حول ربطة ذيل الحصان المنخفض.

15. التموّجات المنتفخة:

تضيف بعداً جديداً إلى هذا الشكل الكلاسيكي.



تابعي أيضاً:

بالصور: تدرّجات البنّي لشعرك هذا الشتاء

اكتشفي قصّة الشعر المناسبة لشكل وجهك