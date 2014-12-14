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بماذا علق زوج التركية رفيف الأول على طلاقها من زوجها الثاني؟

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بماذا علق زوج التركية رفيف الأول على طلاقها من زوجها الثاني؟ بماذا علق زوج التركية رفيف الأول على طلاقها من زوجها الثاني؟

الأحد 14-12-2014 16:58

نشرت إحدى المجلات التركية أول تصريح صحفي أدلى به بولنت شكراك الزوج الأول للممثلة التركية أوزغي بوراك الشهيرة برفيف في (سنوات الضياع)، والذي انفصلت عنه

قبل تعرفها على عطا ديميرير بأشهر قليل، حيث قال"أنا عشت وسط والدين منفصلين لكن هذا لم يمنعني من تكوين حياة خاصة بي، وخبر طلاق زوجتي السابقة كان مفاجئاً بالنسبة لي لكنه لا يخصني بشيء إطلاقاً لأنه لديّ حياتي الخاصة الآن . لكن يظل الطلاق أمراً غير سهلاً على الإطلاق ، الله يمد أوزغي بالقوة للتغلب على آلام الطلاق، وليوفقها انشاء الله في حياتها الجديدة".
وكانت أوزغي بوراك قد أصرت على الطلاق لشكها في خيانة زوجها لها مع سيرا يلماز لكن الأثنان نفيا اتهامات وادعاءات أوزغي تماماً.

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سيدتي