بماذا رد سمير غانم على صفاء مغربي؟

أبدى الفنان سمير غانم استغرابه من الكلام الذي صرّحت به الفنانة صفاء مغربي، عندما كانت ضيفة الإعلامية شريهان أبو الحسن في برنامجها على قناة "أو تي في".

وخلال اللقاء، قالت صفاء إنها تحدثت مع الفنان سمير غانم عن مشكلتها الأخيرة، حيث اتهامها باختلاق شائعة موتها.

من جهته، حرص غانم على عدم الرد على ما قالته صفاء، واكتفى بابداء انزعاجه من تصرفها، قائلاً: "لا تعليق".

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