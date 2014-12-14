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سلمى رشيد تحيي حفل رأس السنة في الأردن

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سلمى رشيد تحيي حفل رأس السنة في الأردن سلمى رشيد تحيي حفل رأس السنة في الأردن

الأحد 14-12-2014 17:25

أعلنت الفنانة المغربية الشابة سلمى رشيد، أنها ستحيي حفل ليلة رأس السنة للعام 2015، في فندق الرويال في عمان – الأردن.

وسيشارك سلمى في إحياء الحفلة كل من الفنان العراقي حاتم العراقي، والفنان اللبناني باسم فغالي.

وتجدر الإشارة إلى أن سلمى دائمة التواصل مع محبيها على مواقع التواصل الاجتماعي، وخصوصاً موقع "تويتر"، وأكدت سلمى سابقاً أنها ستطلق الأغنية المغربية الجديدة في الأيام القليلة القادمة، والتي خصّت "سيدتي نت" بكواليس تحضيرها.

 

 

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