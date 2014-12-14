الجيش الليبي يعلن السيطرة على معبر رأس جدير .. وقوات “فجر ليبيا” تنفي

تضاربت الأنباء اليوم حول سيطرة الجيش الليبي على معبر رأس اجدير الحدودي مع تونس، وطرد قوات عملية فجر ليبيا والتي أعلنت أنها ما تزال تسيطر على المعبر.

في هذا السياق قال آمر سلاح الجو الليبي، صقر الجروشي في تصريح صحفي، إن الجيش تمكن من السيطرة على معبر رأس إجدير، مشيرًا إلى أن قوتين عسكريتين خرجتا من مدينتي الزاوية وصبراته صوب المعبر في محاولة لتأكيد السيطرة عليه.

> وأوضح الجروشي أن سلاح الجو تعامل مع القوتين التابعتين لعملية «فجر ليبيا» لعرقلة وصولها إلى المعبر، مضيفا أن سلاح الجو تمكن من تدمير أحد المخازن بقاعدة «القرضابية»، مما تسبب في حرق إحدى الطائرات الحربية التابعة لعملية «فجر ليبيا»، كانت رابضة بالقاعدة تحت الصيانة منذ فترة,ونوه بأن سلاح الجو قام بثلاث طلعات على كل من زوارة وسرت لاستهداف مواقع تابعة للمسلحين.

> وفي حصيلة لمعارك أمس، قال الجروشي إن الجيش الليبي تمكن من تدمير 20 آلية، بينما غنم 15 آلية مسلحة من قوات (فجر ليبيا)».

> وبدوره، قال الناطق باسم رئاسة الأركان، أحمد المسماري، إنَ قوات الجيش تحاصر قوات فجر ليبيا المسيطرة على معبر رأس إجدير، فيما تمشِّط قرية أبوكماش إلى الشرق من المعبر بـ 21 كلم، حيث تمكَّن الجيش من أسر عدد من المقاتلين الموالين لعملية فجر ليبيا.

> أوضح المسماري أنَّ هناك خمسة جرحى بين صفوف الجيش، بينما بُترت يد أحد الجنود، مؤكدًا سقوط 33 قتيلاً من قوات فجر ليبيا، بينما جُرح 30 آخرون، حسب الناطق.

أما وزير الداخلية عمر السنكي فقد أكد أن معظم العسكريين التابعين لـ«فجر ليبيا» استسلموا لقوات الجيش خلال القتال بطريق معبر رأس أجدير، وأنَّ بعضهم فرَّ إلى مدينة زوارة.

وقال إنه يجري التنسيق لإعادة فتح المعبر وتنظيم العمل به، كما تستعد القوات للتقدُّم باتجاه مدينتي زوارة ورقدالين، وأنَّها لن تتوقف حتى تحرر طرابلس من قوات فجر ليبيا، حسب ما قال.

وبشر السنكي الشعب الليبي بقرب نهاية “فجر ليبيا”، وأضاف أن معظم الشباب الذين غُرِّرَ بهم للإنضمام إلى فجر ليبيا انسحبوا منها لعدم وجود أموال وهربوا قياداتهم إلى الخارج.

في المقابل، قال الناطق باسم القوة الوطنية المتحركة التابعة لعملية «فجر ليبيا» صبحي جمعة، إن قواته تسيطر على معبر رأس إجدير الحدودي بشكل كامل»، مؤكدًا وجود من سماهم بالثوار على المنطقة الساحلية الممتدة من مدينة زوارة إلى رأس جدير.

وأكد جمعة في تصريح له، سيطرة قوات «فجر ليبيا» على البوابة الأمنية بقرية أبو كماش المعروفة باسم بوابة «الأمن العام».

وأوضح أن تسعة قتلى من قوات «فجر ليبيا» سقطوا اليوم، فيما جرح ثلاثة وعشرون آخرون في اشتباكات مع الجيش الليبي.

وأشار الناطق إلى أن طائرة حربية قصفت عدة مرات قرية أبو كماش.

وقد استهدف سلاح الجو اليوم الأحد، بوابة الشرطة الواقعة بقرية أبو كماش، المعروفة باسم «بوابة الأمن العام» وفقًا لوكالة الأنباء الليبية,فيما ذكر المكتب الإعلامي لعملية «فجر ليبيا» أن الهجوم أسفر عن سقوط قتيل وعشرات الجرحى.

أ ش أ