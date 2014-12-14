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مغني الجاز الأمريكي أدم ميلر يغنى مع يحيى خليل فى حفلين بالأوبرا

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مغني الجاز الأمريكي أدم ميلر يغنى مع يحيى خليل فى حفلين بالأوبرا مغني الجاز الأمريكي أدم ميلر يغنى مع يحيى خليل فى حفلين بالأوبرا

يعزف رائد موسيقى الجاز فى الفنان يحيى خليل مجموعة من مؤلفاته الموسيقيه بالحفلين المقرر إثامتهما بالمسرح الصغير بالأوبرا،وذلك فى الثامنة مسائا يومى الخميس والجمعة 18 ، 19 ديسمبر.

  ويقدم خليل مجموعة من مؤلفاته الجديدة التى تقدم لاول مرة، إلى جانب عدداً من اعماله الخاصة التى تمزج بين أنغام التراث المصري ، وموسيقى الجاز ،ومنها الأمل ، دنيا، بحلم في عالم غريب ، من غير عنوان ، ايقاع الروح وغيرها .

ويشارك في الحفلين مغني الجاز الامريكي الشهير ادم ميلر الذي يؤدى مجموعة من أغانى البلوز ،ونخبة من ابرع العازفين المصريين.

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