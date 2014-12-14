حنفي يزور بورسعيد لمتابعة منظومة الخبز و استبدال زيت الطعام المستعمل

فى اطار احتفالات محافظة بورسعيد بعيدها القومى يوم النصر قام الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية محافظة بزيارة مفاجئة لمحافظة بورسعيد .

حيث قام بافتتاح معرض للسلع التموينية والذى يقام تحت رعاية اللواء سماح قنديل محافظ بورسعيد بمناسبة احتفالات 23 ديسمبر والذى يضم معرض لبيع السلع الغذائية المختلفة باسعار مخفضة ويقع خلف منطقة بحي الشرق .

واوضح اللواء سماح قنديل محافظ بورسعيد ان هدف اقامة معارض للسلع الغذائية والتموينية بتخفيضات كبيرة وتكون في متناول محدودى الدخل، واقامة عدد من المعارض للسلع المختلفة بأسعار تنافسية أقل من أسعار السوق الخارجية وبسعر التكلفة بالتعاون بين المحافظة وعدد من شركات قطاع الاعمال العام والخاص.

كما قام وزير التومين بمتابعة نجاح منظومتي بيع الخبز الجديدة والسلع التموينية التي تم تطبيقها ببورسعيد وبداية تنفيذ استبدال زيت الطعام المستعمل بمبلغ خمسون قرشا والبدء التجريبى لمنظومة لتوزيع المواد البترولية بمحطات التموين بالكارت الذكى كمايتفقد وزير التموين احد المجمعات الاستهلاكية وعددا من المخابز والبقالة التموينية والأسواق بنطاق حى الشرق للاطمئنان على توافر الخبز والسلع الغذائية.

> واوضح المهندس صفوت عمار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد أن قيمة السلع الغذائية المجانية البديلة للخبز المدعم التي صرفها المواطنون خلال شهر ديسمبر الجارى من محال البقالة التموينية تصل إلى 5 ملايين و600 ألف جنية و أنه تم توفير 1.5 مليون جنيه بعد سحب الكارت الذهبى الذى يحمل رصيد من الخبز المدعم بسعر 5 قروش للمواطنين المغتربين أو الوافدين بالمحافظة من 14 مخبزا بقرى جنوب المحافظة نتيجة عدم وجود مغتربين بها.

> كما سيتم الاسبوع المقبل تسليم ماكينات للشباب الذي تم تدريبه على تحويل الزيت المرتجع إلى سولار لتسجيل الكميات التي يتسلمونها من البقالين التموينيين مقابل تسديد 25 قرشا لكل لتر للبقال.