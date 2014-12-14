السيسى : المباحثات مع رئيس تشاد أكدت عزم مصر مواصلة بناء القدرات التشادية

قال الرئيس عبدالفتاح السيسى إن المباحثات مع الرئيس التشادي، إدريس ديبي، أكدت عزم مصر مواصلة برنامجها لبناء القدرات التشادية في مختلف المجالات، كما تناولت التطورات في ليبيا والسودان وأفريقيا الوسطي.

وأضاف السيسى – خلال المؤتمر الصحفى المشترك مع رئيس تشاد – أن الأراء توافقت على أهمية إيجاد حلول سياسية لقضايا المنطقة وإحلال السلام بها وتلبية طموحات شعوبها من أجل غد افضل.

وأكد السيسى أن المباحثات مع نظيره التشادى كانت إيجابية وبناءة وعكست الحرص المشترك على تعزيزالتعاون وأليات التشاور بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ويزور الرئيس التشادى، إدريس ديبي، مصر لمدة يومين لبحث عدد من القضايا ذات الإهتمام المشترك مع الرئيس عبدالفتاح السيسى.