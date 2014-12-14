بالفيديو والصور .. اختيار 72 من أبناء الإسماعيلية من شباب الخريجين للعمل بـ «قناة السويس الجديدة»

أعلن محمد سالم، مدير إدارة جهاز تشغيل شباب الخريجين بمحافظة الإسماعيلية، أنه تم اختيار 72 من أبناء المحافظة من شباب الخريجين للعمل فى المرحلة الأولى بمشروع قناة السويس الجديدة، وذلك فى إطار توقيع بروتوكول تعاون بين إدارة الجهاز وإحدى الشركات الهولندية العاملة فى مشروع إنشاء وحفر قناة السويس الجديدة.

وأضاف سالم أنه تم عقد المقابلات الشخصية والاختبارات لـ 150 من أبناء المحافظة من شباب الخريجين الذين تقدموا بطلبات لشغل الوظائف التى سبق الاعلان عن توافرها بهذه الشركة للعمل فى مجال الأشغال البحرية وقد تم اختيار 72 من المتقدمين لشغل هذه الوظائف كمرحلة أولى للمشروع وذلك وفقا للشروط والمعايير التى أعلن عنها لشغل هذه الوظائف والتى كان فى مقدمتها شرط ممارسة الأعمال البحرية وقد عقدت المقابلات الشخصية بمقر ديوان عام المحافظة فى حضور ممثلى الشركة وجهاز تشغيل شباب الخريجين بالمحافظة.

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