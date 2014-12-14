أخبار عاجلة

8 الصبح - د/رضا حجازي يتحدث عن نظام البوكليت ويكشف حقيقة إقرار"عقوبة السجن" للغش بالإمتحانات -
8 الصبح - تقرير يوضح توزيع الأسئلة والدرجات فى نظام البوكليت الجديد للثانوية العامة -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - شوف مشروع "كوفي شوب متنقل" .. مشروع لثلاث شباب أصدقاء لمواجهة البطالة -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
جامعة السويس: منى البرنس حصلت على «دورات رقص» بالخارج على نفقة الدولة -
بالصور.. وزير الإسكان يفتتح عددا من المشاريع الخدمية بسوهاج اليوم -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
الإبراشي لمقيم دعوى إسقاط حكم مصرية الجزيرتين: «أنت سعودي أكثر منهم» -
أسامة كمال: «اللي متغطي بأمريكا عريان».. وابن عمك الفتوة مش هيحميك مرتين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

بالفيديو والصور .. اختيار 72 من أبناء الإسماعيلية من شباب الخريجين للعمل بـ «قناة السويس الجديدة»

Google+ Print
بالفيديو والصور .. اختيار 72 من أبناء الإسماعيلية من شباب الخريجين للعمل بـ «قناة السويس الجديدة» بالفيديو والصور .. اختيار 72 من أبناء الإسماعيلية من شباب الخريجين للعمل بـ «قناة السويس الجديدة»

إعلان أسماء الـ 72 من شباب الخريجين بالإسماعيلية

أعلن محمد سالم، مدير إدارة جهاز تشغيل شباب الخريجين بمحافظة الإسماعيلية، أنه تم اختيار 72 من أبناء المحافظة من شباب الخريجين للعمل فى المرحلة الأولى بمشروع قناة السويس الجديدة، وذلك فى إطار توقيع بروتوكول تعاون بين إدارة الجهاز وإحدى الشركات الهولندية العاملة فى مشروع إنشاء وحفر قناة السويس الجديدة.

وأضاف سالم أنه تم عقد المقابلات الشخصية والاختبارات لـ 150 من أبناء المحافظة من شباب الخريجين الذين تقدموا بطلبات لشغل الوظائف التى سبق الاعلان عن توافرها بهذه الشركة للعمل فى مجال الأشغال البحرية وقد تم اختيار 72 من المتقدمين لشغل هذه الوظائف  كمرحلة أولى للمشروع وذلك وفقا للشروط والمعايير التى أعلن عنها لشغل هذه الوظائف والتى كان فى مقدمتها شرط ممارسة الأعمال البحرية وقد عقدت المقابلات الشخصية بمقر ديوان عام المحافظة فى حضور ممثلى الشركة وجهاز تشغيل شباب الخريجين بالمحافظة.

" frameborder="0">

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. خالد قمر يكشف «ألاعيب» شوقي السعيد الغريبة ضد المنافسين

بالفيديو.. خالد قمر يكشف «ألاعيب» شوقي السعيد الغريبة ضد المنافسين

بالفيديو.. الأهلي يوضح موقفه من لائحة كأس مصر: حاجة غريبة جدًا

بالفيديو.. الأهلي يوضح موقفه من لائحة كأس مصر: حاجة غريبة جدًا

بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس»

بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس»

بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي

بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي