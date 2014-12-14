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بالصور .. البحرية المصرية واليونانية تجريان التدريب البحري المشترك “بوليس 2014 “

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انطلقت فعاليات المناورة البحرية المشتركة المصرية اليونانية ” إليكساندر بوليس 2014 ” الذى تجريه وحدات من القوات البحرية المصرية والبحرية اليونانية ويستمر لعدة أيام بنطاق المياه الإقليمية اليونانية ، وتشارك به عدد من الدول العربية بصفة مراقب .

يشارك فى التدريب عدد من الوحدات والقطع البحرية شملت المدمرات ولنشات الصواريخ وسفن النقل والإمداد وطائرات مكافحة الغواصات من الجانبين لتنفيذ العديد من الأنشطة منها قيام الجانبان بتخطيط وإدارة أعمال قتال مشتركة نهاراً وليلاً لتأمين النطاق البحرى بالبحر المتوسط ، والتدريب على أعمال الإعتراض البحرى وأعمال الإمداد والتزود بالوقود ومكافحة الغواصات ، وكذلك أعمال مكافحة التهريب والقرصنة البحرية والهجرة غير الشرعية ، وتنفيذ حق الزيارة والتفتيش وإقتحام السفن المشتبه بها بمشاركة عناصر من القوات الخاصة البحرية من الجانبين .

وقد بدأت مراسم التدريب بوصول الوحدات البحرية إلى قاعدة سودا البحرية اليونانية حيث أُجريت لها مراسم إستقبال رسمية وسط ترحاب وحفاوة بالقوات البحرية المصرية التى تتمتع بخبرات تدريبية وميدانية متقدمة .

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وألقى قائد القوة المصرية المنفذة للتدريب كلمة أكد فيها حرص القوات المسلحة المصرية على تعزيز علاقات التعاون العسكرى وتبادل الخبرات بين القوات البحرية المشاركة من الجانبين ، وتحقيق أقصى إستفادة ممكنة من خلال التخطيط والتنفيذ والتقييم لإدارة العمليات المشتركة للقوات المشاركة .

وأكد قائد القوة البحرية اليونانية ( المشاركة بالتدريب ) على أهمية التدريب فى دعم ركائز التعاون المشترك بين القوات البحرية لكلا البلدين فى تأمين المصالح المشتركة بمنطقة البحر المتوسط .

وقد شملت المراحل الأولى للتدريب المشترك إليكساندر بوليس 2014 تنظيم العديد من المحاضرات العامة والتخصصية لتحقيق التقارب فى المفاهيم والتكتيكات القتالية للقوات المشاركة لكلا البلدين ، وزيارة وفد من القوات المصرية لمركز الإعتراض البحرى اليونانى لتبادل الخبرات والتعرف على أحدث النظم وأساليب القتال البحرى الموجودة بالبحرية اليونانية ، أعقبها مغادرة السفن من الموانئ المخططة لتنفيذ باقى الأنشطة والإلتزامات التدريبية المخطط تنفيذها عملياً بالبحر .

يأتى التدريب فى إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الصديقة والشقيقة لتعزيز آفاق التعاون وتبادل الخبرات التدريبية للقوات المشاركة من البلدين اللتان تربطهما أواصر متينة من الشراكة والتعاون فى العديد من المجالات .

 

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