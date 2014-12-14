بيطري القليوبية : تحصين 280 ألف ماشية ضد الحمى القلاعية

أكد الدكتور عادل انور مدير عام الطب البيطري بالقليوبية، أنه تم تحصين 280 ألف من رؤوس الماشية خلال الشهر الجارى، وأن ما تردد مؤخرا من نفوق 40 ماشية مصابة بمرض الحمي القلاعية والوداي المتصدع، شائعات عارية تماما من الصحة.

وأكد أنور أن الوضع مستقر بالنسبة للماشية والأغنام والأبقار، ولم تتلقى المديرية، حتي الان، اي بلاغات بحالات نفوق، مشيراً إلى ان لقاحات لمرض الحمي القلاعية وحمي الوداي المتصدع والجلد العقدي متوفرة وبكميات كبيرة.

وأشار أنور إلى أنه منذ بداية الشهر الجارى وحتي الآن، تم تحصين 26214 رأس من الأغنام ضد مرض الجدري، و222615 رأس من الجاموس ضد مرض الحمي القلاعية وحمي الوادي المتصدع، وتحصين 31099 من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي.

وناشد مدير عام الطب البيطري المربين لجميع أنواع الماشية الاستجابة الفورية مع لجان التحصين، حفاظاً علي الثروة الحيوانية من الأمراض المعدية.