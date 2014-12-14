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أسقف سيدنى يرسم كهنة جدد على كنائس بالإيبارشية

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أسقف سيدنى يرسم كهنة جدد على كنائس بالإيبارشية أسقف سيدنى يرسم كهنة جدد على كنائس بالإيبارشية


> شهدت كنيسه القديس مارمرقس بأرنكلف بسيدني، سيامة ثلاثة كهنة حيث قام نيافة الأنبا دانييل أسقف سيدني وتوابعها بسيامة كل من ، القس باخوميوس بديع علي كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا باخوميوس والقديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين – كيرووي القس دانييل فانوس علي كنيسة القديسين بطرس و بولس – ولونجونج.
> ،و القس باول فانوس كاهنا عاما مع تكليفه بمتابعة عملية إنشاء كنيسة السيدة العذراء والملاك ميخائيل – الإنترانس.

شارك في صلوات القداس والسيامة صاحبا النيافة الأنبا بولس أسقف عام الكرازة بافريقيا والأنبا دانيال أسقف ورئيس دير الأنبا شنودة بسيدني وعدد من الآباء كهنة الإيبارشية.

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