أسقف سيدنى يرسم كهنة جدد على كنائس بالإيبارشية



> شهدت كنيسه القديس مارمرقس بأرنكلف بسيدني، سيامة ثلاثة كهنة حيث قام نيافة الأنبا دانييل أسقف سيدني وتوابعها بسيامة كل من ، القس باخوميوس بديع علي كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا باخوميوس والقديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين – كيرووي القس دانييل فانوس علي كنيسة القديسين بطرس و بولس – ولونجونج.

> ،و القس باول فانوس كاهنا عاما مع تكليفه بمتابعة عملية إنشاء كنيسة السيدة العذراء والملاك ميخائيل – الإنترانس.

شارك في صلوات القداس والسيامة صاحبا النيافة الأنبا بولس أسقف عام الكرازة بافريقيا والأنبا دانيال أسقف ورئيس دير الأنبا شنودة بسيدني وعدد من الآباء كهنة الإيبارشية.