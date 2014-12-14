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بالصور.. إزالة 52 حالة تعدٍ ورفع 61 طن مخلفات في مركز “أبو قرقاص” بالمنيا‎

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بالصور.. إزالة 52 حالة تعدٍ ورفع 61 طن مخلفات في مركز “أبو قرقاص” بالمنيا‎ بالصور.. إزالة 52 حالة تعدٍ ورفع 61 طن مخلفات في مركز “أبو قرقاص” بالمنيا‎

جانب من الحملات

تمكنت حملة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص والأجهزة الأمنية ومديرية الزراعة، من إزالة 52 حالة تعد على مساحة 2 فدان و5 قيراط بناحية قرية بني عبيد وعزبة القاضي، وذلك في إطار حملات الإزالة التي تجرى على مستوى مراكز المنيا من أجل الحفاظ على الرقعة الزراعية داخل المحافظة، وإزالة أي تعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

كما تم رفع 61 طن من مخلفات القمامة ومخلفات المباني، بدائرة الوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص ومدينة الفكرية ليتم إلقائها بالمدفن المحكوم بالصحراء الغربية.

وشدد المحافظ على ضرورة استمرار تلك الحملات للتصدي لمحاولات تبوير الأراضي الزراعية ، وإزالة أية حالة تعد في مهدها ، مكلفاً رؤساء الوحدات المحلية باتخاذ كل الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لإزالة كل التعديات وعرض تقارير دورية عن حملات الإزالة والنظافة حتى يتم إعادة المظهر الحضاري و الجمالي للمحافظة.

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