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استمرار اعتصام عمال “شويبس” بالمنوفية اعتراضاً على بيعها لـ “كوكاكولا”

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استمرار اعتصام عمال “شويبس” بالمنوفية اعتراضاً على بيعها لـ “كوكاكولا” استمرار اعتصام عمال “شويبس” بالمنوفية اعتراضاً على بيعها لـ “كوكاكولا”

شويبس

واصل العشرات من عمال الشركة الوطنية للصناعات الغذائية” شويبس”، بالمنطقة الصناعية بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، إعتصامهم داخل الشركة، إعتراضا منهم على محاولات رئيس مجلس الإدارة بيع الشركة لـ” كوكاكولا “، مما سيؤدى لتشريدهم او انتقاص حقوقهم القانونية والتأمينية طيلة السنوات الماضية.

وأكد العمال استمرارهم فى الإعتصام داخل الشركة، خوفاً من قيام الإدارة بإغلاقها، ومنعهم من الدخول، وبيعها بدون العمال، مؤكدين أن العمل بالمصنع لم يتأثر بالاعتصام حيث تعمل وردية ويستمر الإعتصام بعد إنتهائها.

وطالب العمال باستمرار جميع العاملين مع المالك الجديد ” كوكاكولا”، طبقاً لقوانين العمل، وضمان جميع حقوقهم القانونية والتأمينية بالاضافة إلى مطالبتهم ، بصرف الأرباح متأخرة من 18 سنة ، وصرف ضريبة كسب العمل “فرق مردود الضرائب” ، وتوفير أدوات الأمن والسلامة المهنية، الرعاية الصحية ، من 2003 حتى 2011.

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