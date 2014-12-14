رئيس الوزراء يفتتح المرحلة الأولي من تطوير المتحف المصري غداً الأثنين

يفتتح المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء غدا الاثنين المرحلة الأولي من تطوير المتحف المصري بالتحرير بحضور الدكتور ممدوح الدماطى وزير الآثار ، وعدد من الوزراء ، وكريستو ريتزلاف مسئول العلاقات الخارجية بالسفارة الألمانية ، وجيمس موران رئيس مفوضية الاتحاد الأوربي بمصر ، والدكتور جلال السعيد محافظ القاهرة ، وبعض الشخصيات العامة.

وأوضح الدكتور ممدوح الدماطي وزير الآثار فى تصريح له اليوم أن المرحلة الأولي من تطوير المتحف شملت الجناح الشرقي من قاعة الملك “توت عنخ آمون” و استغرقت نحو 6 شهور.

> وأشار إلي أن الهدف الرئيسي من مشروع تطوير المتحف هو إرجاعه إلي حالته الأولي وقت إنشائه وإظهار النقوش والزخارف التي كانت تغطي الجدران خاصة بعد التغييرات التي طرأت عليه في الآونة الأخيرة.

> وأكد الوزير أنه يجرى حاليا استكمال المراحل المتبقية من أعمال التطوير للمتحف بالكامل والذي يعد واحدا من أهم وأشهر المتاحف علي مستوي العالم ، لافتاً إلي الأهمية التاريخية للمبني حيث أنه يمثل أثراً في حد ذاته.

ا ش أ