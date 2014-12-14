وزير الاتصالات يبحث مع رئيس شركة منتور جرافيكس الفرص الاستثمارية بالسوق المصري

بحث المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اليوم الأحد مع جريج هينكلى رئيس شركة منتور جرافيكس العالمية زيادة استثمارات الشركة في هذا القطاع الحيوي خلال الفترة القادمة من خلال توسع الشركة في أعمالها، وزيادة فرص العمل والاستفادة من الكوادر البشرية من الشباب المصري المتميز في هذه المجالات على الصعيد المحلي والدولي.

وصرح المهندس عاطف حلمي بأنه ناقش مع رئيس شركة منتور جرافكس العالمية إنشاء مجمع متكامل للإبداع بالمنطقة التكنولوجية بالمعادي بالتعاون مع وزارة البحث العلمي خلال الأسابيع القادمة، ونقل برامج ” clean room” الخاصة بتكنولوجيا النانو إلى المنطقة التكنولوجية بالمعادي، وإنشاء مركز للإبداع في كل من المناطق التكنولوجية الجديدة المزمع إقامتها في عدة محافظات على مستوى الجمهورية ، بالإضافة إلى إنتاج 30 مليون عداد كهرباء ذكي بالاتفاق مع الشركات العالمية المتخصصة من أجل التصنيع في مصر.

كما تناولت المباحثات الاستفادة من خبرات الشركة في مجال تكنولوجيا التصميم الإلكتروني (EDA) وهى الشركة الرائدة في هذا المجال عالمياً، حيث توفر الشركة برامج وأجهزة لتمكين عملائها حول العالم من تطوير المنتجات الإلكترونية بشكل أسرع وأكثر فاعلية من حيث التكلفة. وتستحوذ شركات منتور جرافيكس على أكثر من 75% من حصة السوق العالمية في هذه الصناعة.

تستهدف منتور جرافكس بمنتجاتها وخدماتها التكنولوجية الشركات الكبيرة المتخصصة في مجالات الاتصالات، وأجهزة الكمبيوتر، والإلكترونيات الاستهلاكية، وأشباه الموصلات، والشبكات، والوسائط المتعددة، والعسكرية، والفضاء، وصناعات النقل.

الجدير بالذكر أن شركة منتور جرافيكس تأسست في ولاية أوريغون الأمريكية عام 1981، وتم إنشاء منتور جرافكس مصر عام 1995 ، حيث يعد مركز الشركة في مصر أكبر مركز بحوث وتطوير R&D للشركة خارج الولايات المتحدة الأمريكية حيث يعمل بالمركز 320 موظف حالياً، وقد بلغت استثمارات الشركة في مصر حوالي 180 مليون دولار، ولدى الشركة في مصر تعاون إستراتيجي مع الجامعات المصرية، وبرامج بناء القدرات وتتحمل الشركة تكاليف الأدوات والبرامج المتعلقة بتصميم الالكترونيات في كل جامعة، كما تتعاون الشركة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات التابعة لتطوير صناعة التكنولوجيا.