أخبار عاجلة

8 الصبح - د/رضا حجازي يتحدث عن نظام البوكليت ويكشف حقيقة إقرار"عقوبة السجن" للغش بالإمتحانات -
8 الصبح - تقرير يوضح توزيع الأسئلة والدرجات فى نظام البوكليت الجديد للثانوية العامة -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - شوف مشروع "كوفي شوب متنقل" .. مشروع لثلاث شباب أصدقاء لمواجهة البطالة -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
جامعة السويس: منى البرنس حصلت على «دورات رقص» بالخارج على نفقة الدولة -
بالصور.. وزير الإسكان يفتتح عددا من المشاريع الخدمية بسوهاج اليوم -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
الإبراشي لمقيم دعوى إسقاط حكم مصرية الجزيرتين: «أنت سعودي أكثر منهم» -
أسامة كمال: «اللي متغطي بأمريكا عريان».. وابن عمك الفتوة مش هيحميك مرتين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

وزير الاتصالات يبحث مع رئيس شركة منتور جرافيكس الفرص الاستثمارية بالسوق المصري

Google+ Print
وزير الاتصالات يبحث مع رئيس شركة منتور جرافيكس الفرص الاستثمارية بالسوق المصري وزير الاتصالات يبحث مع رئيس شركة منتور جرافيكس الفرص الاستثمارية بالسوق المصري

المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

بحث المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اليوم الأحد مع جريج هينكلى رئيس شركة منتور جرافيكس العالمية زيادة استثمارات الشركة في هذا القطاع الحيوي خلال الفترة القادمة من خلال توسع الشركة في أعمالها، وزيادة فرص العمل والاستفادة من الكوادر البشرية من الشباب المصري المتميز في هذه المجالات على الصعيد المحلي والدولي.

وصرح المهندس عاطف حلمي بأنه ناقش مع رئيس شركة منتور جرافكس العالمية إنشاء مجمع متكامل للإبداع بالمنطقة التكنولوجية بالمعادي بالتعاون مع وزارة البحث العلمي خلال الأسابيع القادمة، ونقل برامج ” clean room” الخاصة بتكنولوجيا النانو إلى المنطقة التكنولوجية بالمعادي، وإنشاء مركز للإبداع في كل من المناطق التكنولوجية الجديدة المزمع إقامتها في عدة محافظات على مستوى الجمهورية ، بالإضافة إلى إنتاج 30 مليون عداد كهرباء ذكي بالاتفاق مع الشركات العالمية المتخصصة من أجل التصنيع في .

كما تناولت المباحثات الاستفادة من خبرات الشركة في مجال تكنولوجيا التصميم الإلكتروني (EDA) وهى الشركة الرائدة في هذا المجال عالمياً، حيث توفر الشركة برامج وأجهزة لتمكين عملائها حول العالم من تطوير المنتجات الإلكترونية بشكل أسرع وأكثر فاعلية من حيث التكلفة. وتستحوذ شركات منتور جرافيكس على أكثر من 75% من حصة السوق العالمية في هذه الصناعة.

تستهدف منتور جرافكس بمنتجاتها وخدماتها التكنولوجية الشركات الكبيرة المتخصصة في مجالات الاتصالات، وأجهزة الكمبيوتر، والإلكترونيات الاستهلاكية، وأشباه الموصلات، والشبكات، والوسائط المتعددة، والعسكرية، والفضاء، وصناعات النقل.

الجدير بالذكر أن شركة منتور جرافيكس تأسست في ولاية أوريغون الأمريكية عام 1981، وتم إنشاء منتور جرافكس مصر عام 1995 ، حيث يعد مركز الشركة في مصر أكبر مركز بحوث وتطوير R&D للشركة خارج الولايات المتحدة الأمريكية حيث يعمل بالمركز 320 موظف حالياً، وقد بلغت استثمارات الشركة في مصر حوالي 180 مليون دولار، ولدى الشركة في مصر تعاون إستراتيجي مع الجامعات المصرية، وبرامج بناء القدرات وتتحمل الشركة تكاليف الأدوات والبرامج المتعلقة بتصميم الالكترونيات في كل جامعة، كما تتعاون الشركة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات التابعة لتطوير صناعة التكنولوجيا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الإبراشي لمقيم دعوى إسقاط حكم مصرية الجزيرتين: «أنت سعودي أكثر منهم»

الإبراشي لمقيم دعوى إسقاط حكم مصرية الجزيرتين: «أنت سعودي أكثر منهم»

فيديو| بسبب المصري.. «المسابقات» نخاطب الزمالك لتقديم مباراة المقاصة

فيديو| بسبب المصري.. «المسابقات» نخاطب الزمالك لتقديم مباراة المقاصة

«المصريين الأحرار» يكرم الأطباء والصيادلة المشاركين في القوافل الطبية

«المصريين الأحرار» يكرم الأطباء والصيادلة المشاركين في القوافل الطبية

بالفيديو.. الأهلي يوضح موقفه من لائحة كأس مصر: حاجة غريبة جدًا

بالفيديو.. الأهلي يوضح موقفه من لائحة كأس مصر: حاجة غريبة جدًا