مصر للطيران للصيانة تجتاز الاعتماد الأوروبي والأمريكي خلال أسبوعين

اجتازت شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، بنجاح التفتيش الدوري للوكالة الأوروبية لسلامة الطيران (الإيازا) EASA على المقر الرئيسي للشركة بالقاهرة ومحطة برج العرب بالأسكندرية ومحطة مرسى علم بالبحر الأحمر، وذلك بعدما اجتازت الشركة الأسبوعي الماضي تفتيش هيئة الطيران الفيدرالية الأمريكية FAA والتى أشادت بها الهيئة بالقدرات الفنية للشركة والعاملين بها .

وأضاف المهندس هشام ناصر رئيس شركة مصر للطيران، يعد هذا التفتيش الأوروبي هو الثاني خلال العام الحالي، ويأتي في إطار المتابعة الدورية لأنشطة الشركة ومدى التزامها بالتشريعات الملزمة لشركات عمرة وصيانة الطائرات كما يُمكن شركة مصر للطيران للصيانة من جذب العديد من الشركات الجدد من خلال إضافة إمكانيات جديدة إلى بنود الاعتماد حيث جاءت نتائج التفتيش إيجابية للغاية .

وأشاد المفتشون بإمكانيات الشركة ومدى التزام العاملين بها والتوافق معا لمتطلبات والتشريعات الدولية، و ذلك بعد قيامهم بمراجعة جميع أنشطة الشركة فيما يخص أعمال الجودة وأعمال صيانة وعمرة الطائرات وأجزائها والوحدات الميكانيكية والإلكترونية والمخازن الفنية و خدمة الشركات بالإضافة للتفتيش علي الإجراءات المتبعة في أعـمال صـيانة وعمرة الطائرات للوقوف على مدي تطابقها مع التشريعات الملزمة وكذلك كفاءة الأطقم الفنية .

هذا وتستعد حالياً شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية لتفتيش جديد، من شركة رولز رويس البريطانية المصنعة لمحركات الطائرات بالتفتيش على مجمع عمرة المحركات التابع لشركة مصر للطيران للصيانة وقسم الاختبارات اللا إتلافية وذلك خلال الأسبوع القادم .