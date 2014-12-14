ضبط عاطل بحوزته سلاح نارى وربع كيلو هيروين و 11 ألف جنيه بالقليوبية

ضبطت مباحث مركز الخانكة، عاطلاً وبحوزته سلاح نارى، وكمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن ربع كجم، ومبلغ مالى وهواتف محمولة.

تلقى اللواء محمود يسري مدير أمن القليوبية، إخطارا بالواقعة، وبالفحص تبين ضبط “إبراهيم م ع” 32 سنة عاطل ومقيم الجبل الأصفر دائرة مركز الخانكة، وبحوزته سلاح نارى طبنجة حلوان مطموسة الأرقام، و6 طلقات من ذات العيار، وكمية من مسحوق الهيروين المخدر، تزن حوالى 250 جرام، ومبلغ مالى 11 ألف جنية، و3 هاتف محمول.

بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح النارى لحماية تجارته، والمبلغ المالى حصيلة تجارته، والهواتف للاتصال بعملائه، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 24431 جنح مركز الخانكه لسنة 2014، وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق.