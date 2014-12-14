وزير الزراعة يؤكد أهمية الاستفادة من مياه السيول فى أغراض الزراعة

أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور عادل البلتاجي أهمية الاستفادة من مياه السيول وحقنها في خزانات المياه الجوفية للاستفادة منها في أغراض الزراعة والشرب خاصة في أماكن التجمعات السكنية في سيناء، مشيرا إلى التنسيق بين مركز بحوث الصحراء التابع للوزارة والمعاهد المتخصصة التابعة لوزارة الري في هذا الشأن.

> جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده وزير التنمية المحلية عادل لبيب اليوم الأحد لمناقشة الاستعدادات للسيول بحضور وزيري الزراعة والري والصرف الصحي ورئيس هيئة الأرصاد الجوية ورئيس هيئة التخطيط العمرانى.

> ومن جانبه، نوه رئيس هيئة الأرصاد الجوية الدكتور أحمد عبد العال بأن الهيئة لديها أجهزة وتقنيات حديثة لرصد السيول موضحا أن الهيئة تصدر إنذارات لجميع المحافظات خاصة للمحافظات المعرضة للسيول في بداية فصلي الربيع والخريف وهي مواسم السيول، كما تقوم الهيئة بإصدار 3 إنذارات قبل السيل بـ 72 ساعة و48 ساعة و24 ساعة حتي تستعد جميع المحافظات لها.

> وبدوره، أوضح وزير التنمية المحلية أنه سيتم عقد اجتماع الأسبوع القادم بحضور 10 محافظين هي المحافظات المعرضة للسيول (شمال وجنوب سيناء – البحر الأحمر – محافظات الصعيد) لمتابعة استعدادات المحافظات العشر للسيول والتأكد من التجهيزات اللازمة لإغاثة المواطن في حالة حدوث سيول.

وأشار إلي أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة إضافة إلي غرف عمليات المحافظات تنسق مع غرفة عمليات وزارة الري باعتبارها المسئول الأول عن السيول وهيئة الأرصاد الجسيمة للسيول.

> وشدد لبيب على المحافظين لمنع أي تعديات على مجارى السيول بمحافظاتهم وإزالتها في بدايتها قبل استيطان الأفراد أو بعض الجهات بها.