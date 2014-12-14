أخبار عاجلة

8 الصبح - د/رضا حجازي يتحدث عن نظام البوكليت ويكشف حقيقة إقرار"عقوبة السجن" للغش بالإمتحانات -
8 الصبح - تقرير يوضح توزيع الأسئلة والدرجات فى نظام البوكليت الجديد للثانوية العامة -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - شوف مشروع "كوفي شوب متنقل" .. مشروع لثلاث شباب أصدقاء لمواجهة البطالة -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
جامعة السويس: منى البرنس حصلت على «دورات رقص» بالخارج على نفقة الدولة -
بالصور.. وزير الإسكان يفتتح عددا من المشاريع الخدمية بسوهاج اليوم -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
الإبراشي لمقيم دعوى إسقاط حكم مصرية الجزيرتين: «أنت سعودي أكثر منهم» -
أسامة كمال: «اللي متغطي بأمريكا عريان».. وابن عمك الفتوة مش هيحميك مرتين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

وزير الزراعة يؤكد أهمية الاستفادة من مياه السيول فى أغراض الزراعة

Google+ Print
وزير الزراعة يؤكد أهمية الاستفادة من مياه السيول فى أغراض الزراعة وزير الزراعة يؤكد أهمية الاستفادة من مياه السيول فى أغراض الزراعة

عادل البلتاجي وزير الزراعة

أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور عادل البلتاجي أهمية الاستفادة من مياه السيول وحقنها في خزانات المياه الجوفية للاستفادة منها في أغراض الزراعة والشرب خاصة في أماكن التجمعات السكنية في سيناء، مشيرا إلى التنسيق بين مركز بحوث الصحراء التابع للوزارة والمعاهد المتخصصة التابعة لوزارة الري في هذا الشأن.
> جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده وزير التنمية المحلية عادل لبيب اليوم الأحد لمناقشة الاستعدادات للسيول بحضور وزيري الزراعة والري والصرف الصحي ورئيس هيئة الأرصاد الجوية ورئيس هيئة التخطيط العمرانى.
> ومن جانبه، نوه رئيس هيئة الأرصاد الجوية الدكتور أحمد عبد العال بأن الهيئة لديها أجهزة وتقنيات حديثة لرصد السيول موضحا أن الهيئة تصدر إنذارات لجميع المحافظات خاصة للمحافظات المعرضة للسيول في بداية فصلي الربيع والخريف وهي مواسم السيول، كما تقوم الهيئة بإصدار 3 إنذارات قبل السيل بـ 72 ساعة و48 ساعة و24 ساعة حتي تستعد جميع المحافظات لها.
> وبدوره، أوضح وزير التنمية المحلية أنه سيتم عقد اجتماع الأسبوع القادم بحضور 10 محافظين هي المحافظات المعرضة للسيول (شمال وجنوب سيناء – البحر الأحمر – محافظات الصعيد) لمتابعة استعدادات المحافظات العشر للسيول والتأكد من التجهيزات اللازمة لإغاثة المواطن في حالة حدوث سيول.

وأشار إلي أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة إضافة إلي غرف عمليات المحافظات تنسق مع غرفة عمليات وزارة الري باعتبارها المسئول الأول عن السيول وهيئة الأرصاد الجسيمة للسيول.
> وشدد لبيب على المحافظين لمنع أي تعديات على مجارى السيول بمحافظاتهم وإزالتها في بدايتها قبل استيطان الأفراد أو بعض الجهات بها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا