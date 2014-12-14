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دفاع الطهطاوي في قضية “التخابر” يطلب ضم 3 برقيات مشفرة تم إرسالها لإيران

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دفاع الطهطاوي في قضية “التخابر” يطلب ضم 3 برقيات مشفرة تم إرسالها لإيران دفاع الطهطاوي في قضية “التخابر” يطلب ضم 3 برقيات مشفرة تم إرسالها لإيران

طالبت المحامية إيناس جوهر دفاع المتهم رفاعة الطهطاوى من محكمه جنايات شمال القاهرة المنعقدة باكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، نظر جلسة محاكمة الرئيس الأسبق، محمد مرسي و 35 متهما آخرين من قيادات الإخوان ، في قضية ” التخابر “استدعاء مصطفى طلعت الشافعى المشرف العام على مكتب الديوان والذى يعمل منذ عهد مبارك وحتى الان للوقوف على كيفية حفظ التقارير الخاصة برئاسة الجمهورية ومن المسئول عن حفظها.

وطلبت “جوهر” ضم 3 برقيات مشفرة فى المهمة الرسمية التى قام بها الطهطاوى والوفد المرافق له بايران للوصول الى حقن الدماء فى سوريا والوصول لبترول مخفض السعر لكونه سفير لدى دولة الايران

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