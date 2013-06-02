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” كويكا” الكورية تنظم احتفالية بالتعاون مع مؤسسة “طيبة” بعزبة البرج بدمياط‎

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” كويكا” الكورية تنظم احتفالية بالتعاون مع مؤسسة “طيبة” بعزبة البرج بدمياط‎ ” كويكا” الكورية تنظم احتفالية بالتعاون مع مؤسسة “طيبة” بعزبة البرج بدمياط‎

أقامت الوكالة الكورية الجنوبية للتعاون الدولي ” كويكا ” حفل ختام فعاليات ملتقى ” كلنا مع بعض ” بقرية عزبة البرج بمحافظة دمياط وذلك بالتعاون مؤسسة طيبة الخيرية لرعاية الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة .

بدأ الاحتفال بكلمة العقيد محمد بيصر مدير مؤسسة تكافل لرعاية الأيتام حيث توجه بالشكر للحضور ولمتطوعي “كويكا” في .

وبدأ الاحتفال بعرض لرياضة التايكوندو قدمه المتطوعون الكوريون، ثم يوم رياضي يتشارك فيه الأطفال الأسوياء مع أقرانهم من ذوي الاحتيجات الخاصة لدمجهم داخل المجتمع .

وقبل نهاية اللقاء ألقت مديرة برنامج المتطوعين الكوريين عبر البحار ” لي مي جين ” كلمة تمنت فيها أن يحوز الحفل إعجاب الجميع .

واختتم اللقاء بافتتاح لوحة جدارية رسمها متطوعو ” كويكا ” كدليل على الصداقة بين مصر وجمهورية كوريا .

وقالت” بارك يو جونج” إحدى متطوعات كويكا خلال لقائها بمراسل “أونا “إنها اختارت التطوع في الأعمال الخيرية بمصر لأن حضارتها عظيمة وتتميز بتاريخ كبير ، وأنها اكتسبت عددا من الصداقات مع المصريين بالإضافة إلى أن عملها التطوعي أكسبها الالتزام بالوقت والعمل الجاد ، وعبرت عن سعادتها برؤية الأطفال وهم يشاركون في الحفل ، وأن يظل ذكرى خالدة في أذهان الأطفال.

 .يذكر أن 17 من متطوعي كويكا المنتشرين على مستوى الجمهورية قد تجمعوا من أجل المشاركة في هذه الاحتفالية

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أونا

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