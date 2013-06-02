” كويكا” الكورية تنظم احتفالية بالتعاون مع مؤسسة “طيبة” بعزبة البرج بدمياط‎

أقامت الوكالة الكورية الجنوبية للتعاون الدولي ” كويكا ” حفل ختام فعاليات ملتقى ” كلنا مع بعض ” بقرية عزبة البرج بمحافظة دمياط وذلك بالتعاون مؤسسة طيبة الخيرية لرعاية الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة .

بدأ الاحتفال بكلمة العقيد محمد بيصر مدير مؤسسة تكافل لرعاية الأيتام حيث توجه بالشكر للحضور ولمتطوعي “كويكا” في مصر .

وبدأ الاحتفال بعرض لرياضة التايكوندو قدمه المتطوعون الكوريون، ثم يوم رياضي يتشارك فيه الأطفال الأسوياء مع أقرانهم من ذوي الاحتيجات الخاصة لدمجهم داخل المجتمع .

وقبل نهاية اللقاء ألقت مديرة برنامج المتطوعين الكوريين عبر البحار ” لي مي جين ” كلمة تمنت فيها أن يحوز الحفل إعجاب الجميع .

واختتم اللقاء بافتتاح لوحة جدارية رسمها متطوعو ” كويكا ” كدليل على الصداقة بين مصر وجمهورية كوريا .

وقالت” بارك يو جونج” إحدى متطوعات كويكا خلال لقائها بمراسل “أونا “إنها اختارت التطوع في الأعمال الخيرية بمصر لأن حضارتها عظيمة وتتميز بتاريخ كبير ، وأنها اكتسبت عددا من الصداقات مع المصريين بالإضافة إلى أن عملها التطوعي أكسبها الالتزام بالوقت والعمل الجاد ، وعبرت عن سعادتها برؤية الأطفال وهم يشاركون في الحفل ، وأن يظل ذكرى خالدة في أذهان الأطفال.

.يذكر أن 17 من متطوعي كويكا المنتشرين على مستوى الجمهورية قد تجمعوا من أجل المشاركة في هذه الاحتفالية