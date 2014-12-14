أخبار عاجلة

8 الصبح - د/رضا حجازي يتحدث عن نظام البوكليت ويكشف حقيقة إقرار"عقوبة السجن" للغش بالإمتحانات -
8 الصبح - تقرير يوضح توزيع الأسئلة والدرجات فى نظام البوكليت الجديد للثانوية العامة -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - شوف مشروع "كوفي شوب متنقل" .. مشروع لثلاث شباب أصدقاء لمواجهة البطالة -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
جامعة السويس: منى البرنس حصلت على «دورات رقص» بالخارج على نفقة الدولة -
بالصور.. وزير الإسكان يفتتح عددا من المشاريع الخدمية بسوهاج اليوم -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
الإبراشي لمقيم دعوى إسقاط حكم مصرية الجزيرتين: «أنت سعودي أكثر منهم» -
أسامة كمال: «اللي متغطي بأمريكا عريان».. وابن عمك الفتوة مش هيحميك مرتين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية تجتاز بنجاح التفتيش الدوري للإيازا

Google+ Print
مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية تجتاز بنجاح التفتيش الدوري للإيازا مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية تجتاز بنجاح التفتيش الدوري للإيازا

للطيران

أكد المهندس هشام ناصر رئيس شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية أن الشركة اجتازت بنجاح التفتيش الدوري للوكالة الأوروبية لسلامة الطيران (الإيازا) على المقر الرئيسي للشركة بالقاهرة ، ومحطة برج العرب بالأسكندرية ، ومحطة مرسى علم بالبحر الأحمر ، وذلك بعدما اجتازت الشركة الأسبوعي الماضي تفتيش هيئة الطيران الفيدرالية الأمريكية التى أشادت فيها الهيئة بالقدرات الفنية للشركة والعاملين بها.
> وقال ناصر في تصريح له اليوم الأحد ، إن هذا التفتيش الأوروبي هو الثاني خلال العام الحالي حيث يأتي التفتيش في إطار المتابعة الدورية لأنشطة الشركة ومدى التزامها بالتشريعات الملزمة لشركات عمرة وصيانة الطائرات ، كما يُمكن شركة مصر للطيران للصيانة من جذب العديد من العملاء الجدد من خلال إضافة إمكانيات جديدة إلى بنود الاعتماد حيث جاءت نتائج التفتيش إيجابية للغاية.

وأضاف أن المفتشين أشادوا بإمكانيات الشركة ومدى التزام العاملين بها والتوافق مع المتطلبات والتشريعات الدولية ، وذلك بعد قيامهم بمراجعة جميع أنشطة الشركة فيما يخص أعمال الجودة وأعمال صيانة وعمرة الطائرات وأجزائها والوحدات الميكانيكية والإلكترونية والمخازن الفنية و خدمة العملاء بالإضافة للتفتيش علي الإجراءات المتبعة في أعـمال صـيانة وعمرة الطائرات للوقوف على مدي تطابقها مع التشريعات الملزمة وكذلك كفاءة الأطقم الفنية.
> وأوضح أن الشركة تستعد حاليا لتفتيش جديد ، من شركة رولز رويس البريطانية المصنعة لمحركات الطائرات، للتفتيش على مجمع عمرة المحركات التابع لشركة مصر للطيران للصيانة وقسم الاختبارات اللا إتلافية وذلك خلال الأسبوع القادم .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الإبراشي لمقيم دعوى إسقاط حكم مصرية الجزيرتين: «أنت سعودي أكثر منهم»

الإبراشي لمقيم دعوى إسقاط حكم مصرية الجزيرتين: «أنت سعودي أكثر منهم»

فيديو| بسبب المصري.. «المسابقات» نخاطب الزمالك لتقديم مباراة المقاصة

فيديو| بسبب المصري.. «المسابقات» نخاطب الزمالك لتقديم مباراة المقاصة

«المصريين الأحرار» يكرم الأطباء والصيادلة المشاركين في القوافل الطبية

«المصريين الأحرار» يكرم الأطباء والصيادلة المشاركين في القوافل الطبية

بالفيديو.. الأهلي يوضح موقفه من لائحة كأس مصر: حاجة غريبة جدًا

بالفيديو.. الأهلي يوضح موقفه من لائحة كأس مصر: حاجة غريبة جدًا