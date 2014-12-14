مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية تجتاز بنجاح التفتيش الدوري للإيازا

أكد المهندس هشام ناصر رئيس شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية أن الشركة اجتازت بنجاح التفتيش الدوري للوكالة الأوروبية لسلامة الطيران (الإيازا) على المقر الرئيسي للشركة بالقاهرة ، ومحطة برج العرب بالأسكندرية ، ومحطة مرسى علم بالبحر الأحمر ، وذلك بعدما اجتازت الشركة الأسبوعي الماضي تفتيش هيئة الطيران الفيدرالية الأمريكية التى أشادت فيها الهيئة بالقدرات الفنية للشركة والعاملين بها.

> وقال ناصر في تصريح له اليوم الأحد ، إن هذا التفتيش الأوروبي هو الثاني خلال العام الحالي حيث يأتي التفتيش في إطار المتابعة الدورية لأنشطة الشركة ومدى التزامها بالتشريعات الملزمة لشركات عمرة وصيانة الطائرات ، كما يُمكن شركة مصر للطيران للصيانة من جذب العديد من العملاء الجدد من خلال إضافة إمكانيات جديدة إلى بنود الاعتماد حيث جاءت نتائج التفتيش إيجابية للغاية.

وأضاف أن المفتشين أشادوا بإمكانيات الشركة ومدى التزام العاملين بها والتوافق مع المتطلبات والتشريعات الدولية ، وذلك بعد قيامهم بمراجعة جميع أنشطة الشركة فيما يخص أعمال الجودة وأعمال صيانة وعمرة الطائرات وأجزائها والوحدات الميكانيكية والإلكترونية والمخازن الفنية و خدمة العملاء بالإضافة للتفتيش علي الإجراءات المتبعة في أعـمال صـيانة وعمرة الطائرات للوقوف على مدي تطابقها مع التشريعات الملزمة وكذلك كفاءة الأطقم الفنية.

> وأوضح أن الشركة تستعد حاليا لتفتيش جديد ، من شركة رولز رويس البريطانية المصنعة لمحركات الطائرات، للتفتيش على مجمع عمرة المحركات التابع لشركة مصر للطيران للصيانة وقسم الاختبارات اللا إتلافية وذلك خلال الأسبوع القادم .