كفر الشيخ تعاني من نقص في الحصة التموينية لشهر يونيو

خلت فروع الهيئة العامة لتجارة السلع الغذائية بكفر الشيخ من المقرر التمويني للزيت التمويني لشهر يونيه الجاري رغم تخفيظ وزير التموين الدكتور باسم عوده للحصة لأهالي المحافظة حسب البطاقات التموينية وكانت الحصة المقررة لكفر الشيخ 3900طن تم تخفيضها 2489طن ورغم ذلك لم تتوفر في المؤسسة حسب القرار الوزاري الذي أصدره وزير التموين باسم عوده تحت رقم 187 الصادر في 20مايو 2013م اعتبار من أول يونيه 2013م سيتم صرف الزيت التمويني عباد الشمس لتر فقط للفرد التمويني لجميع المحافظات عدا الدقهلية مما أدى لوجود عجز في حصة كفر الشيخ قدره 1410طن.

و تعددت شكاوى التجار والمواطنين للمقدم اسلام البدوي رئيس مباحث التموين بكفر الشيخ لعدم وجود زيت تمويني بالشركة العامة لتجارة الجملة طبقاً لقرار الوزير 187كلف المقدم اسلام البدوي رئيس مباحث كفر الشيخ عاطف نصر كبير مفتشي التموين لبحث شكاوى التجار والمواطنين وخلال تواجده بالشركة العامة لتجارة السلع الغذائية وفروعها بمحافظة كفر الشيخ تبين له عدم وجود أي رصيد من زيت عباد الشمس الذي قرره وزير التموين وحيث أن القرارات والقوانين التموينية تنص على أنه على الشركة العامة لتجارة الجملة الإحتفاظ برصيد شهرين خلاف شهر الصرف من السلع التموينية المربوطة على البطاقات التموينية لمحدودى الدخل مما أجبر المفتش الفاحص للشكاوي على أخذ أقوال مدير إدارة كفر الشيخ “م .س.م ” وبسئواله عن عدم تواجد رصيد من زيت عباد الشمس والذي قرره وزير التموين باسم عودة أكد في أقواله أنه يحمل المسئولية كاملة لهيئة العامة للسلع التموينية.

وأضاف مدير إدارة كفر الشيخ في أقواله أنه قد لايوجد أي زيت خلال هذا الشهر وحيث قرر أن الحصة الشهرية حوالي 2498طن و312كيلو مما أدى لقيام المفتش الفاحص عاطف نصر لتطبيق القانون كاملاً عليه ونسب إليه عدم توفيرحصة تموينية من حق المواطن وهي زيت تمويني مدعم ” عباد الشمس ” قدرها 7467طن و936كيلو لأبناء محافظة كفر الشيخ وعدم توفير الحصة بالفروع مما يثير غضب المواطن لعدم تمكينه الحصول على المقررات السابقة ورغم قيام الوزارة بتخفيضها إلا أنها لم توفر الكمية التي نص عليها قرار الوزير رقم 187لعام 2013م ونسب إليه مخالفة القانون 95لسنة 45 والقرار الوزاري 187لسنة 2013م لعدم توفير حصة الزيت التمويني المقررة للمواطن المربوطة على البطاقة التموينية عن شهر يونيه لعام 2013م وتحرر محضر رقم 2366جنح قسم ثاني وجاري العرض على النيابة العامة .