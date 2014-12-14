حبس رجل أعمال وسيدة 6 أشهر لممارستهما الدعارة بالغردقة

قضت محكمة جنح الغردقة، بحبس رجل أعمال من القاهرة وسيدة، 6 أشهر مع الشغل والنفاذ، بعد ضبطهما يمارسان الرذيلة داخل شقة بمنطقة الكوثر بالغردقة، وضبط 30 مقطع فيديو علي جهاز محمول للمتهم يمارس الرذيلة مع عدد من السيدات.

كان المستشار إيهاب مهنا، رئيس نيابة الغردقة الجزئية، قد قرر حبس المتهمين وهم رجل الأعمال، وسيدة، وبواب عمارة سكنية بالغردقة، لمدة 4 أيام، بعد أن تمكنت مباحث الآداب بالبحر الأحمر، من القبض علي رجل أعمال من القاهرة خلال استئجار شقة لمدة يوم واحد فقط بمنطقة الكوثر بالغردقة، واستغلالها لممارسة الرذيلة مع إحدى السيدات التى حضرت معه من القاهرة.

داهمت قوة أمنية مكونة من الرائدين شريف مرسى وشريف خليل، والنقيب أحمد غريب معاوني مباحث الآداب، وتم ضبط رجل الأعمال خلال ممارسته الرذيلة، وعثر بهاتفه المحمول على 30 مقطع فيديو له خلال ممارسته الأفعال المنافية للآداب مع عدد من السيدات فى مختلف الأعمار السنية.

بمواجهته اعترف بقيامه باستئجار الشقة من بواب العمارة السكنية لمدة 12 ساعة فقط، مقابل 250 جنيهًا، وأنه اتفق مع السيدة التى تم ضبطها معه على القيام برحلة إلى الغردقة لمدة يوم واحد.