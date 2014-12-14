إقلاع طائرة هليكوبتر للبحث عن المفقودين بمركب الصيد الغارقة.. وارتفاع عدد الضحايا إلى 13

أعلن اللواء أحمد فوزى، سكرتير عام محافظة جنوب سيناء، عن إقلاع طائرة هليكوبتر من مطار الغردقة، للبحث وإنقاذ الصيادين الذين كانوا على متن المركب الغارق “بدر الإسلام”، بالإضافة لفريق من الغواصين لانتشال الجثث.

وكشف فوزى عن ارتفاع عدد ضحايا المركب الغارق لـ 13 غريق، و11 مصاب، مشيراً إلى أنه وصل حتى الآن لمستشفى طور سيناء 11 مصاب، و8 متوفين، وهناك 5 جثث أخرى تحملها المراكب، لنقلها لمستشفى طور سيناء العام.

وأضاف فوزى أن جنوب سيناء تستقبل جميع الحالات لأنها الأقرب للحادث، مشيراً إلى ان المراكب التى أنقذت الصيادين، كانت تسير فى اتجاه ميناء طور سيناء.

وأكد فوزى على استعداد جميع مستشفيات جنوب سيناء، لاستقبال المصابين، وعلاجهم، وتقديم أفضل رعاية صحية لهم، مشيراً إلى ان جميع المصابين حالاتهم مستقرة، باستثناء ثلاثة مصابين في العناية المركزة.