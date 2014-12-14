مساعد وزير الخارجية الأسبق: المظاهرات الأمريكية ستنعكس على العالم

أكد السفير مخلص قطب، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن استمرار موجة المظاهرات فى الولايات المتحدة الأمريكية تنبئ عن مؤشرات لإحتمالات تغيير واسعة فى المجتمع الأمريكى خلال الفترات القادمة، خاصة فى ضوء ما تم رصده فى وسائل الإعلام الأمريكية عما يسمى بعمليات مراجعة للذات لدى الكثيرين من أبناء الشعب الأمريكى عما كان سيحدث لهم لو كان الأبيض الأمريكى وليس الأسود هو الأقلية.

وأشار قطب – فى تعليق له اليوم – إلى أن المجتمع الأمريكى – أقدم المجتمعات فى الديمقراطية – يشهد حاليا ظواهر سياسية اجتماعية جديدة ، وهو ما يتطلب من كافة المعنيين سواء فى مراكز البحوث والدراسات الاستراتيجية ومراكز التفكير والتحليل السياسى والاجتماعى دراسة هذه الظواهر وأبعاد ومدلولات الشعارات التى يرفعها المتظاهرون فى مختلف المدن الأمريكية.

كما أشار إلى أن ما يحدث فى الولايات المتحدة الأمريكية تنعكس تداعياته على العالم بحكم التشابك والتأثير الأمريكى فى

> النظام والسياسة الدولية .

أ ش أ