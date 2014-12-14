استمرار انقطاع المياه عن مركز مطاى بالمنيا.. والشركة تعلن ضخها خلال ساعة

استمر انقطاع مياه الشرب عن مركز مطاي بالمنيا، لليوم الخامس علي التوالي، فيما أعلن المهندس إبراهيم خالد، رئيس مجلس إدارة شركة المنيا لمياه الشرب والصرف الصحى ، أنه تم الانتهاء من إجراء عمليات الاصلاح الخاصة بانفجار الخط الرئيسى بمركز مطاى ، والذى يمد المدينه وأكثر من 15 قرية ، والذى اسفر عن انقطاع مياه الشرب منذ صباح يوم الأربعاء الماضى .

وأوضح خالد أنه سيتم ضخ مياه الشرب للمواطنين خلال ساعة من الآن ، موضحاً ان سبب انفجار الخط الرئيسى مرور سيارات نقل ذات حمولات كبيرة على جزء من الخط ، مما أدى إلى هبوط أرضى ادى إلى انفجار الخط العمومى.

كان 28 محامياً بالمركز قد تقدموا ببلاغ أمام النيابة العامة ضد وزير الإسكان والمسئولين بشركة المياه، يتهمهم بإهدار المال العام في مشروعات المياه وتركيب خطوط غير مطابقة للمواصفات ، الامر الذى أصاب أهالي مدينة مطاي بحالة من الغضب والاستياء الشديد ، خاصةً تكرار العطل بعد إصلاحه لعدة مرات سابقة وبنفس الموقع .