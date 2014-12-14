"أراب أيدول": فوز حازم شريف دون رفع علم بلاده وأحلام تستفزها نانسي

قبل إعلان النتيجة النهائية لفوز المشترك السوري حازم شريف بلقب "أراب آيدول" لعام 2014، تسرّبت المعلومات من داخل كواليس محطة الـmbc إلى الحاضرين في الستوديو بأن النتيجة محسومة لصالح المشترك السعودي ماجد المدني في بادىء الأمر نظراً لكثافة التصويت الذي تلقاه في اللحظات الأخيرة، إلا أن النتيجة انقلبت وفاز ابن حلب حازم الذي كان المرجح الأقوى منذ بداية البرنامج للفوز باللقب.

فوز حازم أجمع عليه الحاضرون في الستوديو وجميع روّاد مواقع التواصل الإجتماعي، وتمكّن شريف من أن يخطف الأضواء وكاميرات المصورين دون أن يرفع علم بلاده سوريا على المسرح أمام الملايين في العالم العربي. ودحضت محطة الـmbc كل الأقاويل والشائعات التي كانت ترجّح عدم فوز حازم وبأن المدني هو من سيحصد اللقب.

عدم رفع حازم لعلم بلاده أثار استغراباً في صفوف الحاضرين، إلا أن الأمر تمّ توضيحه خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بعد الحلقة بحضور الصحافة العربية ولجنة التحكيم، بأنه من شروط البرنامج عدم جلب أي أعلام لأي دولة رغم ظهور الأعلام السعودية والفلسطينية.

يذكر أن حازم حصل بالإضافة الى اللقب ومحبّة الجمهور السوري والعربي حصل على 250 ألف ريال سعودي، وعقد فني مع شركة بلاتينوم ريكوردز،و إنتاج 3 أغنيات وتصوير فيديو كليب. هذا بالإضافة إلى رحلة سياحية درجة أولى مدفوعة التكاليف مع صديقين له إلى جزر السيشيل تقدمة طيران الأمارات.

فرحة والدة حازم السيدة إبداع نوح وأشقائه لا توصف بتتويجه، ووالدته التي رافقته منذ بداية مشواره في البرنامج ولغاية نهايته، انهمرت دموعها فرحاً بابنها الذي حقق حلمها وحلم والده الراحل، وكانا جميعهم منهمكين بالمباركة لحازم ولا يستطيعون الكلام لشدة تأثرهم.

تلقى حازم الدعم الكامل من النجوم السوريين منذ بجداية البرنامج، وفي الحلقة الأخيرة حضرت الممثلة السورية صباح الجزائري التي كانت تنتظر النتيجة على أحر من الجمر، وفرحت بتتويج حازم حيث قالت: "فرح قلوب السوريين ونحن بحاجة اليوم للفرح بعد كل ما نعانيه".

كذلك اشتعلت التهاني لحازم على موقع "تويتر" بعد إعلان فوزه، وبات هاشتاغ #حازم_شريف و #arabidol لأكثر تداولا على الموقع بين النجوم وجمهوره، فعضو لجنة التحكيم في البرنامج، نانسي عجرم علّقت: "مبروك حازم… انت بتستاهل كل خير! وانشالله كل أيامك نجاح ونجومية… مبروك لسوريا وللعالم العربي كلو ".

أما الممثل السوري قصي خولي فقد قال: الف مبروك حازم محبوب العرب وقوس قزح ارب ايدل مبروك يا بلادي الفرح مبروك الحب ومبروك الأمل سوريا بكرا أحلى بإذن الله".

وعلقت الممثلة كندة علوش: مبروك حبيبي مبروك يا ملك فرحت قلوب السوريين يا ابن بلدي".

وقال الممثل السوري مكسيم خليل: "الدموع بعيون امك وعيلتك بتسوى الدنية عيشتنا لحظة كنا رح ننساها دموع الفرح… شكرًا حازم…مبروك ومبروك لسوريا فيك".

الممثلة ديما بياعة قالت : "الف مبروك يا حازم، الله يفرح قلبك متل ما فرحت قلوب كتير ناس هلق ابتدا المشوار انشالله الف مبروك…".

بدورها قالت لطيفة التونسية: "ألف مبروك لصوت سوريا الرائع حازم شريف..وربنا يخفف آلام شعبنا السورى الحبيب".

أما شذى حسون فكتبت: "الف الف الف الف مبروك عاشت سوريا و اجمل الأصوات مبروك حازم تستأهل و هاردلك لاخوانا الفنانين".

كما هنأ محمد عساف محبوب العرب الجديد وكتب: "ابارك لحازم الشريف الفائز #ArabIdol و كل امنيات التوفيق لهيثم خلايلة و ماجد المدني و من هون ابتدا المشوار".

الجسمي يفيض رومانسية

وبالعودة إلى سياق الحلقة، التي أحياها الفنان الإماراتي حسين الجسمي، أطل بثلاث أغنيات على طريقة "البلاي باك"، في الأغنية الأولى لم يتحمس الجمهور معه كونه لا يعرفها ولم يصفق له، أما حينما غنى على البيانو "فقدتك" وأغنية "بحبك وحشتيني" بطلب من أحلام ألهب الحضور الذي راح يصفق وله ويردد معه أغنياته ليختتم بأغنية "بشرة خير" التي حصلت على أعلى نسبة استماع عربيا على موقع "يوتيوب".

في المؤتمر الصحفي

بعد اختتام الحلقة النهائية، عقدت مجموعة الـ mbc مؤتمراً صحفياً ضمّ إلى حامل اللقب حازم شريف، كل من أعضاء لجنة التحكيم النجوم: وائل كفوري ونانسي عجرم وأحلام وحسن الشافعي، ومـازن حـايك المتحدّث الرسمي بإسم مجموعة الـ mbc ومدير عام العلاقات العامة والشؤون التجارية.

في مُستهلّ المؤتمر، تسلّم حازم جائزته العبارة عن 250 ألف ريال سعودي وتروفيه البرنامج، أمام أعين الصحفيين وعدسات المصورين.

بداية المؤتمر، تأخرت أحلام قليلاً للوصول حيث سرت تساؤلات عن أن أحلام ستقاطع المؤتمر، وكان حايك قد مهد بأن النجوم لن يستمروا بالمؤتمر إلى نهايته. إلا أن أحلام حضرت وبدت ودودة جداً مع أهل الصحافة على عكس المؤتمر الصحفي الأول الذي عقد عند إنطلاق البرنامج، وأعلنت عن حبها لجميع الأقلام الصحفية، حتى لمن يكرهونها فهم إن شاهدوها لا يمكن إلا أن يقولوا عنها "ملكة". كما وعدت أحلام بأها ستكشف عن فيديو سجلته بأن اللجنة توقعت يوم الجمعة فوز حازم باللقب.

من جهته، أعرب حازم عن سعادته بنيل اللقب، واختصر حياته بأن برنامج "أراب أيدول" هو حلمه الذي تحقق اليوم، وبأنه كان من أشد المعجبين بصوت المشترك الكردي عمار الكوفي. وتلقى التهنئة من أعضاء لجنة التحكيم.

وفي رد على سؤال لـ"سيدتي نت"، حول دموع والدة حازم وهل فرحته ناقصة بغياب والده قال: "فرحتي اليوم أكيد ناقصة بغياب والدي ولكنني حققت له حلمه، وحققت حلم والدتي التي دعمتني منذ صغري ولغاية اليوم وهي تقف إلى جانبي، وفرحت قلوب السوريين وجميع أبناء الوطن العربي.

بدوره، شدّد مـازن حـايك، المتحدّث الرسمي بإسم مجموعة الـ mbc، في معرض ردّه على أسئلة الصحفيين، على تمسّك المجموعة بمعايير المصداقية، في كل الأوقات، عبر اعتماد آلية التصويت المباشر من قبل الجمهور في مثل هذا النوع من المسابقات التلفزيونية، وذلك بهدف إتاحة الفرص المتساوية لجميع المشتركين بالفوز، واختيار الفائز الحاصل من بينهم على أكبر عدد من الأصوات. كما شدّد على تمسك المحطة بأعضاء لجنة التحكيم الأربعة. فهم نجوم والمحطة تكبر بهم ولا يمكنها الاستغناء عن واحد منهم. وهم شكلوا جزءًا مهماً من نجاح البرنامج، وكشف عن أنه سيكون هناك موسم رابع من "أراب أيدول" إما أواخر العام 2015 أو بداية العام 2016".

وفي سؤال وجه من أحد الصحفيين لنانسي حول عدم مقدرتها على وجودها في لجنة تحكيم كبرنامج "أراب أيدول" بسبب صغر سنها، دافع عنها كل أعضاء اللجنة فحسن قال: "لا يقاس الإنسان بصغر عمره، بل بما استطاع أن يصل عليه، ونانسي تملك قاعدة جماهيرية كبيرة في العالم العربي لا يختلف عليها اثنان، وحققت ما لم يستطع الأكبر منها بالعر أن يحققوه.

كذلك أحلام قالت: "صحيح أن نانسي تظهر "بتوتة"، ولكن في بعض الأحيان يستفزني ردود فعلها عند التعليق على أداء المشتركين وتكون تعليقاتها مقنعة".