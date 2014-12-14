شاي الأطفال.. الطّب البديل في فصل الشتاء

في فصل الشتاء كثيراً ما يشيع حدوث التهاب الحلق، ولا يكاد أحد يسلم من شرِّه، وغالباً ما يكون الأطفال هم الضحيَّة الأولى لهذا المرض بحكم لعبهم مع أقاربهم وأصدقائهم وتعرضهم لكثير من الملوثات، وبسبب أكلهم أغذية غير نظيفة ووجودهم في أماكن الازدحام، كالمدارس والحدائق، وتعرضهم للتقبيل من الجميع.



لذلك ينبغي على الأم أن تكون على دراية تامَّة بطريقة معالجة طفلها داخل البيت بالأعشاب الطبيعيَّة، التي غالباً إن لم تنفع فإنَّها لا تضر، وإن فشل مع طفلها العلاج بالطرق الطبيعيَّة تذهب به إلى الطبيب المختص؛ لأنَّه في هذه الحالة يكون على دراية بسبب المرض وطرق علاجه.

فوائد احتساء الشاي لطفلك.



الشاي الأخضر والأسود:

1. يحتوي الشاي العادي «الأخضر والأسود» على مواد مضادة للأكسدة وهي مفيدة؛ غير أنَّ الشاي يحتوي أيضاً على الكافيين.

2. خلال موسم الشتاء ربما لا يؤذي إعطاء طفلك نحو ربع كوب من الشاي في اليوم بشرط ألا يكون شديد التخمير، وأضيفي القليل من الحليب؛ لمزيد من الفوائد الغذائيَّة.

3. بالنسبة للأطفال الأكبر سناً، يساعد الشاي بالزنجبيل على تهدئة الزكام وآلام الحنجرة. لكن إذا كان مصنوعاً من أوراق الشاي الأسود فسيحتوي على الكافيين.

4. وفي حال استخدمت أوراق الشاي الأسود، تأكدي من أن تكون مخففة جيداً.

شاي البابونج: إن كان طفلك يواجه مشكلة في النوم فقدمي إليه كوباً صغيراً من مغلي البابونج. فلهذا الصنف من الأعشاب القدرة على تهدئة الأطفال ومداواة الانزعاج الذي يمكن أن يصيب أمعاءهم، ويمنعهم من النوم.

شاي المريميَّة: إن كان طفلك يعاني من احتقان البلغم في حلقه وصدره فاغلي له ربع ملعقة من المريميَّة في قليل من الماء، وقدمي له المغلي ليشربه بمعدل ثلاث مرَّات في اليوم، ولثلاثة أيام متتالية.