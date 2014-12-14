الترام يشتغل بزمن تقاطر 6 دقائق في 4 محطات اليوم

اعتباراً من اليوم سيتم تشغيل ترام دبي بشكل شبه دائري في أربع محطات: في منطقتي المرسى، وأبراج شاطئ جميرا (جميرا بيتش رزيدنس) بزمن تقاطر قدره ست دقائق، وتغطي هذه الخدمة محطات أبراج شاطئ جميرا (1)، وأبراج شاطئ جميرا (2)، وأبراج بحيرات جميرا، ودبي مارينا مول، على أن يبقى زمن التقاطر خارج هاتين المنطقتين على وضعه الحالي بمعدل رحلة كل 12 دقيقة.

وقال المهندس مطر الطاير رئيس مجلس الادارة المدير التنفيذي لهيئة الطرق والمواصلات في دبي لــ«البيان»: إن هذه الخطوة ستسهم في زيادة عدد مستخدمي الترام، حيث تتميز المنطقتان بارتفاع الكثافة السكانية، وانتشار المرافق السياحية التي يقصدها السياح لقضاء اوقات فراغهم، كما تلبي الخدمة الجديدة رغبة شريحة واسعة من سكان وزوار المنطقة في الانتقال بين المراكز التجارية والمرافق السياحية من مطاعم وشواطئ ومحلات تجارية وترفيهية التي تنتشر بكثافة في منطقتي المرسى وأبراج شاطئ جميرا.

وأوضح الطاير أن اجمالي عدد ركاب ترام دبي خلال الشهر الاول من تشغيله بلغ اكثر من 313 الف راكب، بمتوسط يومي لعدد الركاب بلغ 11 الفا و205 ركاب، وسجل يوما 14 نوفمبر اليوم التالي للافتتاح الرسمي، و2 ديسمبر الموافق لليوم الوطني اكبر عدد في المستخدمين، وصل الى 23 الفا و737 راكبا في نوفمبر، و25 الفا و516 راكبا في اليوم الوطني.

وأوضح الطاير ان محطتي مرسى دبي، وابراج بحيرات جميرا المرتبطتين بمحطات مترو دبي شهدتا اكبر نسبة من الاستخدام، حيث بلغ عدد مستخدمي محطة مرسى دبي 79 ألفاً و296 راكباً، فيما بلغ عدد مستخدمي أبراج بحيرات جميرا 35 ألفاً و270 راكباً.

وأعرب عن سعادته بهذه المؤشرات الايجابية لتشغيل الترام في شهره الأول سواء في عدد المستخدمين، ونسبة توفر الخدمة، والالتزام بمواعيد الرحلات، حيث بلغ إجمالي عدد الرحلات التي تم تنفيذها خلال الشهر الأول من تشغيل الترام 3693 رحلة، وبلغت نسبة توفر خدمة الترام أكثر من 98%، فيما بلغت نسبة الالتزام بمواعيد رحلات خدمة الترام 97%.

كما اكد ان الهيئة وفرت العديد من مواقف المركبات على طول خط ترام دبي لتشجيع الجمهور على استخدامه في التنقل في منطقة الصفوح التي تضم مرافق حيوية يقصدها الكثير من سكان وزوار إمارة دبي، مشيرا الى انه تم تخصيص 200 موقف لمستخدمي الترام في مبنى المواقف متعدد الطوابق عند مدخل نخلة جميرا (محطة المونوريل)، إضافة إلى 100 موقف بالقرب من محطات الترام، وكذلك المواقف العامة الموجودة بكثرة في منطقة المارينا، كما يمكن لركاب الترام استخدام مواقف مترو دبي في محطات: الراشدية، والقصيص، وجبل علي، التي تتسع لأكثر من 6000 مركبة، مجاناً عند التنقل بين المترو والترام أو العكس.

«الطرق» تطلق غداً لوحات المركبات المميّزة بعلامة دبي

تطرح هيئة الطرق والمواصلات يوم غد (الاثنين)، لوحات المركبات المميّزة بعلامة دبي، والتي سوف تكون اختيارية أمام الراغبين في اقتنائها، وبذلك تكون الهيئة أول جهة حكومية تُعزز دعم العلامة التجارية لدبي ضمن حملتها الترويجية.

وأكد أحمد بهروزيان المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات، دعم الهيئة لجهود حكومة دبي في الترويج لاستخدام العلامة التجارية الجديدة واعتمادها في التسويق لإمارة دبي.

وأضاف أن (لوحات المركبات المميّزة بعلامة دبي) تمتاز بالفخامة كون العلامة مطبوعة بطريقة تكنولوجية مبتكرة، لا تتأثر بالعوامل الجوية المختلفة، كما أن ألوانها ستبرز جمالية اللوحة والمركبة بشكل كبير بحيث تكسر الشكل التقليدي للوحة الحالية المعتاد، لافتاً الى أن قيمة اللوحتين الأمامية والخلفية للمركبة تبلغ 420 درهماً.

وحول طريقة التقديم للخدمة للحصول على اللوحات، أوضح المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص، أن تقديم طلب الحصول على اللوحة يتم من خلال قنوات الكترونية مختلفة أبرزها: الموقع الإلكتروني لهيئة الطرق والمواصلات www.rta.ae ، ومركز الاتصال التابع للهيئة 8009090، إلى جانب امكانية الحصول على الخدمة من خلال التطبيق الذكي الجديد (السائقون والمركبات) عبر الهواتف الذكية وذلك مع نهاية الشهر الجاري، لافتاً إلى أنه سيتم استلام اللوحات عن طريق مراكز خدمة العملاء ومزودي الخدمة وهم: مركز خدمة العملاء ديرة، مركز خدمة العملاء البرشاء، المميز في أسواق المزهر، المميز في أسواق البرشاء، كويك للفحص الفني في القصيص، ومركز واصل لفحص المركبات بالجداف.

وحول الخطة المستقبلية للوحات المركبات المميّزة بعلامة دبي في ما يتعلق بلوحات الأرقام، أوضح أحمد بهروزيان، أنه يجري العمل ضمن الخطة على وضعها على لوحات مركبات الأجرة بالإمارة وحافلات المواصلات العامة التابعة للهيئة وذلك مع نهاية الربع الأول من العام المقبل وبشكل تدريجي، بحيث تكون ذات لون أسود فقط تختلف عن لون المركبات الخاصة، حيث نسعى إلى الترويج للعلامة بشكل كبير خاصة أن وسائل النقل الجماعي تمر بجميع مناطق إمارة دبي وسيكون لها دور واضح وملموس في دعم ونشر العلامة التجارية.