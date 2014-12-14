النيابة الإدارية تخصص خطًا ساخنًا لتلقي شكاوى الفساد الوظيفي من المواطنين

أنشأت هيئة النيابة الإدارية مركزًا للمعلومات بالهيئة، وأسند المستشار عناني عبدالعزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية للمستشار أحمد عطوة رئاسة المركز، وتولي مهمة تلقى شكاوى المواطنين عبر وسائل الاتصال الحديثة من فاكس وبريد إلكتروني وخط ساخن “16117” أنشئ لهذا الغرض ، كما كلفه بتوفير المعلومات القانونية اللازمة لتمكين أعضاء النيابة من أداء عملهم.

وقام المركز بالاتفاق مع ديوان المظالم الذي أنشأ برئاسة الجمهورية لتلقى الشكاوى المقدمة من المواطنين ضد العاملين بالجهاز الإدارى للدولة ، كما تم الاتفاق مع إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بوزارة الداخلية على أن تحيل ما تتلقاه من شكاوى تدخل في اختصاص النيابة الإدارية للمركز لاتخاذ اللازم بشأنها.

وأكد المستشار أحمد عطوة نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية أن مركز المعلومات تلقى فى العام الماضي 2013 عدد (3074) شكوى منها عدد (812) تم إحالتها للنيابات المختصة وذلك عن طريق الخط الساخن ، وعدد (1611) عن طريق ديوان رئاسة الجمهورية تم إحالتها أيضاً للنيابات المختصة لإجراء التحقيق القضائي بشأنها.

كما تلقى المركز عدد (620 ) شكوى عبر الفاكس المخصص لذلك، وتم إحالة عدد (617) شكوى منها للنيابات المختصه وتبقى عدد ثلاثة شكاوى ما تزال محل فحص ، وعدد (19) شكوى عن طريق موقع النيابة على شبكة المعلومات الدولية أحيلت بالكامل للنيابات المختصة ، وعدد ( 6 ) شكاوى عن طريق البريد الإلكترونى ، وعدد ( 6 ) شكاوى أخرى عن طريق مباحث الأموال العامة ، وقد أحيلت جميعها أيضًا للنيابات المختصة حيث قيدت لديها قضايا.

كما أنيطت بمركز معلومات النيابة الإدارية مهمة ثانية، وهى توفير المعلومات القانونية الضرورية لأداء عضو النيابة لعمله، وأنشأ المركز موقعاً للنيابة على شبكة المعلومات الدولية باسم النيابة الإدارية . مصر ( www.ap.gov.eg ) ، يتضمن تعريفاً بالنيابة الإدارية كهيئة قضائية ، وموجزاً لتاريخها ، فضلاً عن باب للأخبار المتعلقة بالهيئات والجهات القضائية ومنها بالطبع النيابة الإدارية ، وإتاحة كافة الأخبار سواء المصورة أو غيرها على الموقع المذكور وموقع اليوتيوب وآخر النشرات القانونية والقوانين والقرارات التي تصدر عن السلطات المختصة ، وموسوعة للقضايا والبحوث والمقالات القانونية ، وباب لأحداث الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم المصرية.

كما أتاح الموقع بريد إلكتروني (شكوى shakwa@ap.gov.eg-) لتمكين المواطنين من تقديم شكاواهم للنيابة الإدارية بطريقة سهلة وميسرة ، فضلاً عن صفحة على موقع التواصل الإجتماعى (face book) يطلق عليها الصفحة الرسمية للنيابة الإدارية وذلك لتلقى شكاوى المواطنين.