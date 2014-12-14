الأمطار في الرباط تقلق ريال مدريد قبل مواجهة كروز أزول

(إفي): تسببت الأمطار التي بدأت في الهطول على العاصمة المغربية الرباط بدء من مساء السبت والتي ستستقبل ريال مدريد، في إثارة قلق الجهاز الفني بقيادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي، عقب مشاهدة سوء حالة أرضية أرض الملعب في مباراة ربع نهائي مونديال الأندية بين كروز أزول المكسيكي وويسترن سيدني الاسترالي والتي انتهت لصالح الأول 3-1 بصعوبة.

ونجح كروز أزول، منافس الفريق الملكي بالدور نصف النهائي، في تدارك الموقف وسوء أرضية ملعب مولاي عبد الله في العاصمة المغربية، الذي عانى فيها لاعبو الفريقين من تدوير الكرة إزاء الأمطار المستمرة في الهطول، والتي ستستمر خلال الأيام المقبلة، بحسب توقعات الارصاد الجوية.

وقلب كروز أزول تأخره بهدف الى تعادل في نهاية الوقت الأصلي، ثم سجل هدفين جديدين في الشوط الرابع بعد امتداد المباراة الى شوطين إضافيين على ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، وسط أجواء مطيرة.

وسيتدرب الفريق الملكي بمدينته الرياضية عصر الأحد قبل التوجه إلى مطار باراخاس بمدريد للسفر إلى الرباط.

ويثق المدرب في الاستعانة بالألماني سامي خضيرا، الذي تدرب يوم السبت بشكل منفرد وتعافى من الضربة القوية في الرأس التي تعرض لها خلال مباراة كأس الملك ضد كورنيلا، وينتظر أن يشارك في مونديال الأندية.

وتنخفض درجات الحرارة في المغرب ست درجات اليوم لتصل إلى (11 ليلا و14 نهارا)، وتخشى بعثة الريال من سوء حالة ملعب مولاي عبد الله الذي سيستضيف مباراة الثلاثاء القادم بنصف نهائي البطولة بينه وكروز أزول.