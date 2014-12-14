شاكيرا وبيكيه يسعيان إلى تعليم ابنهما 7 لغات

كشفت المغنية الكولومبية شاكيرا عن رغبتها بجانب زوجها جيرارد بيكيه مدافع برشلونة الإسباني، إلى تعليم ابنهما ميلان بشكل مختلف واستغلالها لقدراته، فيما يرغب الزوجان أن ينطق الصغير 7 لغات مختلفة بالمستقبل.

ووفقا لصحيفة “سبورت” الكتالونية، فقد أكدت شاكيرا أنها تسعى لتعليم ابنها ميلان الإسبانية والكتالونية والإنجليزية والفرنسية والألمانية والروسية والصينية، على أن يتحدث الأوليين بطلاقة.

وقالت شاكيرا: “بامكان أي طفل تعلم اللغات قبل أن يبلغ عامه الثالث، وقد احتك ميلان باللغات السبع. الأطفال يتعلمون أكثر مما نعتقد، لا يكون الوقت مبكرا للبدء في تعليمهم واطلاعهم على الكتب، حتى حديثي الولادة”.

كما تسعى شاكيرا وبيكيه لتعزيز القدرات الابداعية لدى طفلهما، حيث أوضحت المغنية: “نحن آباء عطوفون جدا.. نتواصل بصورة جيدة سواء فيما بيننا أو مع ميلان”.

وأوضحت زوجة اللاعب الإسباني: “نتحدث معه كل يوم، ونوضح له الأمور. وبهذا إلى جانب الحب الذي نمنحه إياه، نعتقد أنه سينمو وهو يشعر بقيمته وبحرية في التعبير عن رأيه”.