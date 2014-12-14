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المشترك السوري حازم شريف يفوز بلقب "أراب أيدول" الموسم الثالث

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المشترك السوري حازم شريف يفوز بلقب "أراب أيدول" الموسم الثالث المشترك السوري حازم شريف يفوز بلقب "أراب أيدول" الموسم الثالث

الأحد 14-12-2014 02:38

فاز المشترك السوري حازم شريف بلقب "أراب أيدول" الموسم الثالث من البرنامج، الذي استمر لمدة 9 أسابيع.

وكان قد تنافس على اللقب ووصل إلى الحلقة الأخيرة إلى جانب حازم كل من المشترك السعودي ماجد المدني والمشترك الفلسطيني هيثم خلايلي. 

وأحيا الفنان الإماراتي حسين الجسمي الحلقة الأخيرة من البرنامج، حيث أضفى جو من الحب والرومانسية .

 

 

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