من سرب ديو "بعيوني"؟

لم يعرف حتى الآن من هي الجهة التي قامت بتسريب ديو "بعيوني" الذي يجمع بين الفنانين وائل كفوري ويارا، والذي يتم تداولها بقوة على اليوتيوب في المواقع الالكترونية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

وائل كفوري الذي بدا منزعجاً جداً مما حصل، وصل به الأمر إلى التبرؤ من العمل لكونه ليس راضياً عنه، ودعا كافة وسائل الاعلام المرئية والمسموعة ووسائل التواصل الاجتماعي إلى عدم تداول الأغنية، وغرّد طالباً بعدم تداولها، وكتب: "بالرغم من رفضي المسبق

تم تسريب ديو من شخص معروف الهوية وانا غير راضي عن هذا العمل شكلا ومضمونا وغير معني وغير مسؤول وغير مبارردك. أرجو من كافة وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام المكتوب والمسموع وجميع المحبين عدم تداوله وترويده.. والله كبير".

تبقى التساؤلات والتكهنات كثيرة؛ من هي الجهة التي قامت بتسريب الأغنية وإن كان وائل كفوري يعرفها جيداً من خلال ما ذكره في التغريدة، ولكنه تحاشى في الوقت نفسه عن ذكر اسمها.

ومع انتشار التسجيل الصوتي الخاص بديو "بعيوني"، وجهت أصابع الإتهام إلى عدة جهات من بينها إلى ستوديو طارق أبو جودة، حيث تم تسجيل الأغنية فيه، ولكن من المعروف أن طارق هو مدير أعمال يارا ولا مصلحة له بالإقدام على خطوة مماثلة خصوصاً وأنه لم تمض سوى فترة قصيرة على طرح يارا لألبومها الجديد ولا يمكن أن تطرح عملاً جديداً لها يمكن أن يؤثر على نجاح ألبومها، عدا عن أن يارا التي التزمت الصمت لساعات عادت وغردت عبر موقعها الخاص على "تويتر" وطلبت عدم تداول الديو، وكتبت في تغريدتها: "بطلب بمحبة من جميع الفانز ووسائل الإعلام عدم تداول الديو المسجل مع الصديق وائل كفوري وغير الجاهز تقنياً ومالمسرب من دون علمي .. وشكراً".

كما وجهت أصابع الإتهام أيضاً إلى كاتب الأغنية سمير نخلة، من منطلق أنه كان قد صرح قبل مدة أن الأغنية منجزة منذ 8 سنوات، وبأنه لم يتقاض أجره حتى اليوم. ولكن نخلة نفى نفياً قاطعاً هذا الأمر وأشار في دردشة مع "سيدتي نت": "حتى أنني لا أعرف أين تم تسجيل الأغنية. ما أعرفه أن وائل "جانن" وطارق أبو جودة "جانن". تم تسجيل الأغنية قبل سنتين تقريباً ولا أعرف من قام بتسريبها".

وعن الجهة التي يرى أنها لها مصلحة بتسريبها رد نخلة: "لا يمكنني أن أقول شيئاً. كل شيء حتى الآن مجهولاً. ولكن وائل كتب على تويتر أن من قام بالتسريب هو معروف الهوية وإن كان لم يعلن عن الاسم".

وختم نخلة: "لنفترض أنني لم اتقاض بدل أتعابي فهل هذا يعني أنني قمت بتسريب الأغنية. الـ "سي دي" لم يصل إلى يدي، كما أنني أعود وأكرر حتى انني لا أعرف في أي استديو تم تسجيل الأغنية".

ولأن الأغنية من إنتاج شركة "ميلودي"، فهناك من اعتبر أنها تملك نسخة عنها، ولكنه لم يوجه إليها أصابع الاتهام بالتسريب الذي لا بد وأن ينكشف خلال الفترة القريبة المقبلة.

كلمات اغنية "بعيوني":

"بعيوني انت بعدك بعيوني، ما بنساك لو عينيك نسيوني

كيف بكون لو ما تكون عبالي، انا ما بكون لو ما انت بعيوني

سهرت كتير انا وياك والغربة، نطرت كتير حتى تعودي لقلبي

لحظة بعد عن عينيك شو صعبة، ليل نهار عيوني فيكي مفتوني

كيف بكون لو ما تكون عبالي، انا ما بكون لو ما انت بعيوني

خدني وروح روح بعيد وديني، وين ما تكون عني سآل ناديني

بحلم فيك انا وياك خليني، بدي عيش بين ايديك مسجوني

شو غنيت غناني الحب كرمالك، بعدو العطر عايديي منشانك

انا رح ضل ماشي حدك وخيالك، بخاف كتير بخاف عليك يا عيوني

كيف بكون لو ما تكون عبالي، انا ما بكون لو ما انت بعيوني"

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