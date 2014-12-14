20 فناناً من أشهر نجوم العالم العربي يحييون "مهرجان دبي للتسوق"

أعلنت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة السياحة والتسويق التجاري، الجهة المنظمة لمهرجان دبي للتسوق، عن تنظيم أضخم برنامج حفلات غنائية لأشهر المطربين العرب خلال شهر المهرجان، وذلك بالإشتراك مع شركة "بلاتينوم ريكوردز" للإنتاج والتوزيع الموسيقي، المنضوية تحت مظلة "مجموعة MBC"، وبالتعاون مع مدينة دبي للإعلام.

وفي هذا السياق، سيتم تنظيم 10 حفلات غنائية لعشرين من أكبر وأشهر المطربين والفنانين العرب، وذلك بمناسبة الدورة العشرين لأشهر مهرجان للتسوق في المنطقة، على أن تقام الحفلات في عطلات نهاية الأسبوع خلال فترة المهرجان، ابتداءً من 8 يناير وحتى 30 يناير 2015.

وتضم الحفلات، التي تنظم بالتعاون أيضاً مع مدينة دبي للإعلام، تحت عنوان "ليالي احتفالات المهرجان"، عدداً من ألمع نجوم الطرب في الوطن العربي، ومنهم محمد عبده، ورابح صقر، وحسين الجسمي، وعمرو دياب، وعاصي الحلاني وغيرهم. ومن الفنانات اللواتي ستشارك في الحفلات: الفنانة أحلام، وإليسا، ونانسي عجرم، وديانا حداد، ونجوى كرم وغيرهن، بحيث تقوم فنانتان بأحياء حفلة واحدة، حيث تقام الحفلات على مسرح مدينة دبي للإعلام في الهواء الطلق، ضمن أجواء احتفالية وعائلية راقية ستمتع زوار المهرجان من داخل الدولة وخارجها.

وقالت سعادة ليلى محمد سهيل، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: "لا شك أن الاحتفال بالدورة العشرين من مهرجان دبي للتسوق هو إنجاز متميز يحسب لإمارة دبي ولكافة الأطراف ذات الصلة التي ساهمت في إنجاح المهرجان على مدى العقدين الماضيين، ولهذا، فإن مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة لم تألُ جهداً في تنظيم فعاليات ضخمة ترتقي إلى مستوى هذه المناسبة، وتلبي تطلعات كافة المقيمين والزوار في إمارة دبي، وتأخذهم في رحلة رائعة من الاحتفالات تجسد شعار المهرجان وترسخ من مكانة مدينة دبي كوجهة للمهرجانات العائلية الرائعة على مدار العام".

وأضافت: "تعد "ليالي احتفالات المهرجان" من أضخم الحفلات الغنائية والطربية على مستوى المنطقة، وتضم عدداً من ألمع نجوم الوطن العربي، الذين أكدوا مشاركتهم في الاحتفال بهذه المناسبة المتميزة، مما سيسهم بالتأكيد في استقطاب الزوار من كافة أنحاء المنطقة، خصوصاً وأننا نتعاون مع مجموعة إعلامية عريقة مثل الـMBC، وشركة "بلاتينوم ريكوردز" الرائدة في مجال تنظيم الحفلات الفنية، وسنعمل معاً على ضمان إنجاح الحفلات العشرة وتوفير ذكريات رائعة لا تنسى لكافة زوار المهرجان من مختلف الجنسيات".

من جانبه، قال تيمور مرمرشي، مدير عام شركة "بلاتينوم ريكوردز" للإنتاج والتوزيع الموسيقي: "يسعدنا أن نكون جزءاً فاعلاً من "ليالي احتفالات المهرجان"، لنحتفي مع مدينة دبي وأهلها وزوّارها والمقيمين على أرضها بالدورة العشرين لمهرجان تسوّقها الأشهر في المنطقة وأحد أشهر المهرجانات من نوعه في العالم".

وأضاف مرمرشي: "سنقوم من أجل ذلك بتسخير إمكاناتنا التنظيمية والفنية والتقنية، إلى جانب خبرتنا وشبكة علاقاتنا الفنية والإدارية، بموازاة المنابر الإعلامية لـ "مجموعة MBC"، لإنجاح "ليالي احتفالات المهرجان".

ويتوقع المنظمون أن تحقق "ليالي احتفالات المهرجان" نجاحاً كبيراً نظراً لكونها تضم نخبة نجوم الطرب والغناء العربي، بالإضافة إلى ضخامة الحملة الترويجية التي ترافق الحفلات والتي ستغطي كافة أنحاء الوطن العربي من خلال الحملات الإعلانية والإعلامية على قنوات الـ "MBC"، والصحف والمجلات الرئيسية المحلية والإقليمية ووسائل التواصل الإجتماعي المتنوعة.

والجدير ذكره، أن إمارة دبي ستحتفل من 1 يناير إلى 1 فبراير بالدورة العشرين لمهرجان دبي للتسوق تحت شعار الحملة التسويقية "رحلة عشرين عاماً.. والعالم يحتفل"، وهو المهرجان الرائد الذي انطلق عام 1996 بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأصبح المهرجان الأطول من نوعه في العالم، واستقطب خلال العقدين الماضيين الملايين من الزوار من مختلف الجنسيات، خصوصاً وأنه يرتكز على توليفة متميزة من الفعاليات ذات المستوى العالمي والعروض الترويجية الرائعة وفرص الربح المذهلة، وهو أحد الأعمدة الأساسية التي ترتكز عليها صناعة المهرجانات في دبي لاستقطاب العائلات والزوار إلى الإمارة تماشياً مع "رؤية دبي2020" لتطوير القطاع السياحي والمتمثلة في استقطاب 20 مليون سائح بحلول العام 2020.