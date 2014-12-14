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الأمن يمنع باحثة أمريكية من دخول مصر لـ«انتقادها الحكومة»

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الأمن يمنع باحثة أمريكية من دخول مصر لـ«انتقادها الحكومة» الأمن يمنع باحثة أمريكية من دخول مصر لـ«انتقادها الحكومة»

منعت السلطات المصرية الباحثة والدبلوماسية الأمريكية السابقة ميشيل دان التي كتبت مقالات تنتقد فيها المصرية من دخول البلاد لحضور مؤتمر، السبت.

وقالت «دان» التي أرسلت إلى القاهرة ذات يوم لشغل منصب دبلوماسي والباحثة في مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي ومقرها واشنطن، إن السلطات لم تفسر لها سبب منعها من دخول عندما تم إعادتها من مطار القاهرة الدولي.

وأضافت «دان» لرويترز من مطار فرانكفورت حيث كانت تنتظر رحلة العودة إلى الولايات المتحدة اليوم بعد مغادرة مطار القاهرة في الصباح «أدخل البلاد مرتين إلى اربع مرات سنويا على الاقل خلالالسنوات العشر الماضية».

ورفض المتحدث باسم وزارة الخارجية التعليق وأحال التساؤلات إلى وزارة الداخلية.

ولم يتم الرد على الاتصالات التي أجريت بالوزارة أو المتحدث باسمها.

رويترز

 

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